Макдэвид набрал 58 очков в большинстве за сезон и побил рекорд «Эдмонтона», установленный Гретцки в 1982 году

побил рекорд «Ойлерс» по очкам в большинстве за сезон.

Нападающий «Эдмонтона» помог Леону Драйзайтлю реализовать численное преимущество в игре против «Виннипега» (5:7).

Благодаря этой передаче он достиг отметки 58 (18+40) очков в большинстве в нынешнем сезоне.

Макдэвид побил клубный рекорд, установленный Уэйном Гретцки (57 (18+39) очков в большинстве) в сезоне-1981/82.

Всего на счету 26-летнего игрока 122 (52+70) балла в 64 играх текущего сезона.