Макдэвид набрал 58 очков в большинстве за сезон и побил рекорд «Эдмонтона», установленный Гретцки в 1982 году

Теги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид побил рекорд «Ойлерс» по очкам в большинстве за сезон.

Нападающий «Эдмонтона» помог Леону Драйзайтлю реализовать численное преимущество в игре против «Виннипега» (5:7). 

Благодаря этой передаче он достиг отметки 58 (18+40) очков в большинстве в нынешнем сезоне.

Макдэвид побил клубный рекорд, установленный Уэйном Гретцки (57 (18+39) очков в большинстве) в сезоне-1981/82.

Всего на счету 26-летнего игрока 122 (52+70) балла в 64 играх текущего сезона.

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2 комментария

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Latenight Radio
Драйзайтль тоже побил клубный рекорд в большинстве, но по голам - 26
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крок 58
Он инопланетянин…
+5
0
+5
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