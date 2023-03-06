Бедард считает, что Макдэвид может забить 70 голов в сезоне НХЛ: «Он кажется сверхчеловеком и войдет в историю как один из величайших»

ответил на вопрос о том, сможет ли забить 65 голов в сезоне НХЛ.

«Думаю, что он будет стремиться к отметке 70 голов. Он кажется сверхчеловеком, учитывая то, что он делает в каждом матче. Он войдет в историю как один из величайших.

Полагаю, сам Коннор скажет, что об этом не думает, и я этому поверю, потому что он просто хочет выигрывать. Но как только он приблизится к этому числу, то захочет этого достичь.

Он сделал пять дублей подряд. Третий игрок, который смог сделать это. Он забивает в безумном темпе. Чувствую, что Макдэвид забьет 70 голов, принимая во внимание его конкурентоспособность.

Доминирование Коннора в НХЛ, вероятно, не уступает ни одному спортсмену в мире.

Понятно, что существует очень много невероятных игроков, но то, что делает Коннор на протяжении своей карьеры, это невероятно», – сказал канадский нападающий, который считается одним из главных фаворитом драфта НХЛ-2023.

Макдэвид забросил 52 шайбы в 64 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Макдэвид – наступившее будущее хоккея. Но есть ли будущее у его «Эдмонтона»?