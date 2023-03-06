Бедард считает, что Макдэвид может забить 70 голов в сезоне НХЛ: «Он кажется сверхчеловеком и войдет в историю как один из величайших»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард ответил на вопрос о том, сможет ли Коннор Макдэвид забить 65 голов в сезоне НХЛ.

«Думаю, что он будет стремиться к отметке 70 голов. Он кажется сверхчеловеком, учитывая то, что он делает в каждом матче. Он войдет в историю как один из величайших. 

Полагаю, сам Коннор скажет, что об этом не думает, и я этому поверю, потому что он просто хочет выигрывать. Но как только он приблизится к этому числу, то захочет этого достичь. 

Он сделал пять дублей подряд. Третий игрок, который смог сделать это. Он забивает в безумном темпе. Чувствую, что Макдэвид забьет 70 голов, принимая во внимание его конкурентоспособность. 

Доминирование Коннора в НХЛ, вероятно, не уступает ни одному спортсмену в мире.

Понятно, что существует очень много невероятных игроков, но то, что делает Коннор на протяжении своей карьеры, это невероятно», – сказал канадский нападающий, который считается одним из главных фаворитом драфта НХЛ-2023.

Макдэвид забросил 52 шайбы в 64 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Макдэвид – наступившее будущее хоккея. Но есть ли будущее у его «Эдмонтона»?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PatologoanatoM
Не забьет к сожалению, у нефти осталось 18 игр, это надо в каждой забивать. Если результат Ови (65) повторит, это уже будет невероятно. А вот выбить 150 поинтов вполне реально.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий