Штюцле – 2-й игрок в истории «Оттавы» с 30 шайбами за сезон в возрасте до 22 лет. Яшин был первым

– 2-й игрок в истории «Оттавы» с 30 шайбами за сезон в возрасте до 22 лет.

Форвард «Сенаторс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с « » (5:2).

На счету 21-летнего немца 66 (31+35) очков в 58 играх. Только Алексей забрасывал 30 шайб за канадский клуб, будучи младше (20 лет, 1993/94, 30 шайб в 83 играх).

Третий номер драфта-2020 уже обновил личные рекорды по голам и очкам за этот сезон. По передачам – повторил.