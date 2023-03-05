Штюцле – 2-й игрок в истории «Оттавы» с 30 шайбами за сезон в возрасте до 22 лет. Яшин был первым
Тим Штюцле – 2-й игрок в истории «Оттавы» с 30 шайбами за сезон в возрасте до 22 лет.
Форвард «Сенаторс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).
На счету 21-летнего немца 66 (31+35) очков в 58 играх. Только Алексей Яшин забрасывал 30 шайб за канадский клуб, будучи младше (20 лет, 1993/94, 30 шайб в 83 играх).
Третий номер драфта-2020 уже обновил личные рекорды по голам и очкам за этот сезон. По передачам – повторил.
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