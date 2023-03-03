Кравцов набрал 1-е очко за «Ванкувер», сделав передачу в игре с «Миннесотой». У него 2 броска за 11:25

Теги Ванкувер Миннесота НХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Виталий Кравцов набрал 1-е очко за «Ванкувер», сделав передачу в игре с «Миннесотой».

Россиянин отметился результативным действием во втором матче за «Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ – против «Уайлд» (1:2). 

В текущем сезоне на счету нападающего стало 7 (3+4) очков в 30 играх. 

Сегодня Кравцов (11:25, 1:52 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок. 

1 комментарий

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Vitalik Klishin
судя по хайлайтам, Кравцов был в порядке. моменты создавал, голевую отдал, неужели оживёт в Ванкувере?
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