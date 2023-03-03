Кравцов набрал 1-е очко за «Ванкувер», сделав передачу в игре с «Миннесотой». У него 2 броска за 11:25

набрал 1-е очко за « », сделав передачу в игре с «Миннесотой».

Россиянин отметился результативным действием во втором матче за «Кэнакс» в регулярном чемпионате – против «Уайлд» (1:2).

В текущем сезоне на счету нападающего стало 7 (3+4) очков в 30 играх.

Сегодня Кравцов (11:25, 1:52 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок.