«Эдмонтон» выменял Бьюгстэда и Кэма Динина у «Аризоны» на выбор в 3-м раунде драфта и Кесселринга

Теги переходы Эдмонтон Аризона НХЛ Ник Бьюгстэд Кэм Динин Хоккей

«Эдмонтон» выменял форварда Ника Бьюгстэда и защитника Кэма Динина у «Аризоны».

«Койотис» получили выбор в 3-м раунде и защитника Майкла Кесселринга. Они удержат в своей ведомости 50% кэпхита нападающего (450 тысяч долларов из 900). 

30-летний Бьюгстэд может стать неограниченно свободным агентом летом. В текущем сезоне он набрал 23 (13+10) очка в 59 играх за «Койотис» при полезности «+7». 

24-летний Динин в прошлом сезоне провел 34 матча в НХЛ, в этом сезоне играл только за «Тусон» в АХЛ (50 матчей, 4+31). 

У 23-летнего Кесселринга действует 2-й год 3-летнего контракта новичка. В текущем сезоне провел 43 матча за «Бейкерсфилд» в АХЛ и набрал 22 (13+9) очка. 

7 комментариев

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Kirill HG
Ответ Ryan T.
Кто последний уйдёт из "Аризоны" - пусть выключит свет.
Келлеру что в темноте сидеть... до конца карьеры?

двусмысленно получилось, конечно
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Latenight Radio
Грамотный трейд
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Дима Миронов
кто выше цениться Динин или
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ottomann
интересно долго ещё НХЛ будет терпеть такое явление у себя как Аризона ?
Помойная яма для контрактов и прокачки игроков, а также раздела кэпхитов.
Понятное дело, даже в хорошем лесу должен быть "санитар", но зачем это НХЛ как организации, клуб попросту непонятно зачем и для кого существует
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ottomann
Долго ещё интересно НХЛ будет терпеть такое явление у себя как Аризона ?
Помойная яма для контактов и прокачки игроков, а также раздела кэпхитов.
Понятное дело, даже в хорошем лесу должен быть "санитар", но зачем это НХЛ как организации?
0
-1
-1
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ottomann
Долго ещё интересно НХЛ будет терпеть такое явление у себя как Аризона ?
Помойная яма для контактов и прокачки игроков, а также раздела кэпхитов.
Понятное дело, даже в хорошем лесу должен быть "санитар", но зачем это НХЛ как организации?
+1
-1
0
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Ryan T.
Кто последний уйдёт из "Аризоны" - пусть выключит свет.
+5
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