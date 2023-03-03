«Эдмонтон» выменял Бьюгстэда и Кэма Динина у «Аризоны» на выбор в 3-м раунде драфта и Кесселринга
«Эдмонтон» выменял форварда Ника Бьюгстэда и защитника Кэма Динина у «Аризоны».
«Койотис» получили выбор в 3-м раунде и защитника Майкла Кесселринга. Они удержат в своей ведомости 50% кэпхита нападающего (450 тысяч долларов из 900).
30-летний Бьюгстэд может стать неограниченно свободным агентом летом. В текущем сезоне он набрал 23 (13+10) очка в 59 играх за «Койотис» при полезности «+7».
24-летний Динин в прошлом сезоне провел 34 матча в НХЛ, в этом сезоне играл только за «Тусон» в АХЛ (50 матчей, 4+31).
У 23-летнего Кесселринга действует 2-й год 3-летнего контракта новичка. В текущем сезоне провел 43 матча за «Бейкерсфилд» в АХЛ и набрал 22 (13+9) очка.
двусмысленно получилось, конечно
Помойная яма для контрактов и прокачки игроков, а также раздела кэпхитов.
Понятное дело, даже в хорошем лесу должен быть "санитар", но зачем это НХЛ как организации, клуб попросту непонятно зачем и для кого существует
Помойная яма для контактов и прокачки игроков, а также раздела кэпхитов.
Понятное дело, даже в хорошем лесу должен быть "санитар", но зачем это НХЛ как организации?
Помойная яма для контактов и прокачки игроков, а также раздела кэпхитов.
Понятное дело, даже в хорошем лесу должен быть "санитар", но зачем это НХЛ как организации?