Заварухин о победе над «Металлургом»: «Автомобилист» начал робко, но добавил во 2-м и 3-м периодах. Ребята понимают, что нельзя нестабильно проводить матчи»
Николай Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2) в первом матче серии Кубка Гагарина.
– Немножко робкое начало – здорово, что нас вратарь держал в игре. Дальше – гол Белоусова, который здорово разобрался в эпизоде, использовал свой шанс.
Добавили во втором и третьем периодах. Хорошее движение было, контролировали шайбу. Сделали только один шаг. Дальше игры еще тяжелее будут.
– Команда много играла в большинстве, но почти все попытки закончились безрезультатно. С чем это связано?
– Большинство решило игру, ведь мы третий гол забили в большинстве.
Понятно, что и соперник – мастеровитая команда, которая умеет обороняться. Где-то и мы торопились в завершении. Но все же большинство решило игру – именно в большинстве мы забили победный гол.
– Чем объяснить такие робкие 15 минут первого периода?
– Наверное, не 15 минут. До удаления нормально более менее было. А вот после него – да.
Но это накал плей-офф, это домашняя игра, где зрители, где ответственность большая. В перерыве ребят успокоили, и в свой хоккей начали играть.
– Несмотря на победу, достаточно много было выходов «2 в 1» у соперника. С чем это связано?
– Ну да, такие ошибки, можно сказать, детские. То смена неправильная, то борт закрываем, когда не надо. Отнесём это к ответственности – было волнение у ребят.
– В концовке сезона у команды была проблема – не получалось стабильно провести два матча подряд. Как за эти два дня настроить команду, чтобы получилось сыграть два матча подряд на хорошем уровне?
– Ребята понимают, что сейчас идет плей-офф и нельзя нестабильно проводить матчи. Будем настраивать только на победы, – сказал главный тренер «Автомобилиста».
ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ О ММГ.
АВТО С ПОБЕДОЙ.