Лукоянов во 2-м перерыве игры с «Нефтехимиком»: «Если кто-то хочет ходить в шлеме по Казани, чтобы его не узнали или чтобы бошку не оторвали, пускай продолжает так играть»
Артем Лукоянов эмоционально оценил игру «Ак Барса» против «Нефтехимика».
Нападающий дал интервью после второго периода, когда казанцы уступали со счетом 1:2.
«Не знаю, может быть, кто-то еще не понимает, что это уже плей-офф.
Если кто-то хочет потом ходить в шлеме по Казани, чтобы его не узнавали или чтобы бошку ему не оторвали, пускай продолжает так играть. Я постараюсь сделать так, чтобы таких не было», – сказал Лукоянов.
В третьем периоде «Ак Барс» сравнял счет, но проиграл нижнекамцам в овертайме – 2:3.
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