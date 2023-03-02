Лукоянов во 2-м перерыве игры с «Нефтехимиком»: «Если кто-то хочет ходить в шлеме по Казани, чтобы его не узнали или чтобы бошку не оторвали, пускай продолжает так играть»

эмоционально оценил игру « » против « ».

Нападающий дал интервью после второго периода, когда казанцы уступали со счетом 1:2.

«Не знаю, может быть, кто-то еще не понимает, что это уже плей-офф.

Если кто-то хочет потом ходить в шлеме по Казани, чтобы его не узнавали или чтобы бошку ему не оторвали, пускай продолжает так играть. Я постараюсь сделать так, чтобы таких не было», – сказал Лукоянов.

В третьем периоде «Ак Барс» сравнял счет, но проиграл нижнекамцам в овертайме – 2:3.