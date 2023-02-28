Кравец о сезоне КХЛ: «Можно 80 игр делать, но растянуть чуть-чуть чемпионат. Не было бы 5 матчей через день, ребята выходили бы восстановленными»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец объяснил, почему стоит увеличить продолжительность регулярного чемпионата КХЛ.

– Рекордная регулярка, 68 матчей. Как вам такой эксперимент, какие выводы могут быть сделаны? Уже есть наметки по подготовке на следующий год?

– 68 игр – считаю, что хорошо. Это интересный для зрителей чемпионат. Единственное, мне кажется, что можно было и растянуть его чуть-чуть побольше.

Было бы еще интересней, а главное – игры были бы качественней, не было бы этих пять игр через день, выходили бы ребята более восстановленными, активными – и было бы интереснее и для болельщиков, и для всех.

В целом можно и 80 делать, главное, чтобы не было 80 матчей через день.

Играть интереснее, чем неделями тренироваться. Игра всегда доставляет больше удовольствия, чем тренировки, – сказал главный тренер «Авангарда».

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1 комментарий

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Алекс Я
Страшно слышать такое от тренера.некоторые игроки в матче на площадке появляются на 8-9 минут.чему он может научится за такое время?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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