Кравец о сезоне КХЛ: «Можно 80 игр делать, но растянуть чуть-чуть чемпионат. Не было бы 5 матчей через день, ребята выходили бы восстановленными»

объяснил, почему стоит увеличить продолжительность регулярного чемпионата .

– Рекордная регулярка, 68 матчей. Как вам такой эксперимент, какие выводы могут быть сделаны? Уже есть наметки по подготовке на следующий год?

– 68 игр – считаю, что хорошо. Это интересный для зрителей чемпионат. Единственное, мне кажется, что можно было и растянуть его чуть-чуть побольше.

Было бы еще интересней, а главное – игры были бы качественней, не было бы этих пять игр через день, выходили бы ребята более восстановленными, активными – и было бы интереснее и для болельщиков, и для всех.

В целом можно и 80 делать, главное, чтобы не было 80 матчей через день.

Играть интереснее, чем неделями тренироваться. Игра всегда доставляет больше удовольствия, чем тренировки, – сказал главный тренер « ».