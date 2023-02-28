«Сан-Хосе» не просил Эрика Карлссона отозвать пункт о запрете на обмен. Клуб ожидает, что игрок останется до конца сезона

« » не просил отозвать пункт о запрете на обмен.

Клуб ожидает, что 32-летний шведский защитник останется в команде до конца сезона.

Контракт Карлссона (кэпхит 11,5 миллионов долларов до 2027 года) затрудняет его обмен до дедлайна, намеченного на 3 марта.

«К игроку такого уровня всегда есть некоторый интерес. Но до дедлайна осталось несколько дней, могут быть трудности с тем, чтобы все сработало.

В конце концов, если кто-то захочет видеть его у себя, то где желание, там и способ, как говорится. Я не могу сказать точно, но ожидаю, что он останется здесь до конца сезона», – сказал генменеджер «Шаркс» Майк Грир.

В 60 матчах текущего сезона Карлссон набрал 77 (19+58) очков при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 25:32.