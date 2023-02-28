«Сан-Хосе» не просил Эрика Карлссона отозвать пункт о запрете на обмен. Клуб ожидает, что игрок останется до конца сезона

Теги возможные переходы Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

«Сан-Хосе» не просил Эрика Карлссона отозвать пункт о запрете на обмен. 

Клуб ожидает, что 32-летний шведский защитник останется в команде до конца сезона. 

Контракт Карлссона (кэпхит 11,5 миллионов долларов до 2027 года) затрудняет его обмен до дедлайна, намеченного на 3 марта. 

«К игроку такого уровня всегда есть некоторый интерес. Но до дедлайна осталось несколько дней, могут быть трудности с тем, чтобы все сработало. 

В конце концов, если кто-то захочет видеть его у себя, то где желание, там и способ, как говорится. Я не могу сказать точно, но ожидаю, что он останется здесь до конца сезона», – сказал генменеджер «Шаркс» Майк Грир. 

В 60 матчах текущего сезона Карлссон набрал 77 (19+58) очков при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 25:32. 

 

 

11 комментариев

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e1ther - e1ther
Ответ saa1910mail@gmail.com
вот интересно. все говорят про кепку. а если бы он вышел на рынок в это межсезонье с текущей статистикой, ему бы никто не предложил такие деньги?
Конечно бы оторвали с руками,тут вопрос скорее к Сан Хосе,че они за него хотят
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saa1910mail@gmail.com
вот интересно. все говорят про кепку. а если бы он вышел на рынок в это межсезонье с текущей статистикой, ему бы никто не предложил такие деньги?
0
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Амфитрион
Ответ гилберт
Зачем Акулам его оставлять. Деньги огромные, а команды нет. Деньги в трубу.
Если найдут достойный вариант, то может и незачем. А если за шапку сухарей, да еще наверняка и взяв часть зарплаты на себя, то уж лучше пускай играет.
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гилберт
Ответ Амфитрион
Зачем для Карлссона или для Акул? А если менять, то на кого/что, с такой кепкой это будет не просто, а играет ведь сейчас он отлично, может пусть все так и остается?
Зачем Акулам его оставлять. Деньги огромные, а команды нет. Деньги в трубу.
+1
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+1
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Амфитрион
Ответ гилберт
А зачем?
Зачем для Карлссона или для Акул? А если менять, то на кого/что, с такой кепкой это будет не просто, а играет ведь сейчас он отлично, может пусть все так и остается?
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Шлёма Презерман
Надо вашикам поменять на своего Карлсона )
+1
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гилберт
Ответ Амфитрион
До конца сезона? А до конца контракта уже Грир особо и не надеется?
А зачем?
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Амфитрион
До конца сезона? А до конца контракта уже Грир особо и не надеется?
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АРХАТ
В ближайшие сезоны акулам не светит борьба за высокие места, так что они вполне могли бы до 2027 оставить половину его кэп-хита у себя
Но за это время ему причитается 40 млн т.е 20 млн платить игроку, который у тебя не играет не особо хотят. Тут должен быть очень вкусный трейд чтобы акулы на это согласились)
+3
0
+3
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Stewee
Только вот какому контендеру он нужен с такой кепкой? Только если часть кэпхита будет у Миннесоты)
+10
0
+10
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гилберт
Великий полузащитник!
+1
-1
0
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