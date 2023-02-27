Защитника «Рейнджерс» Миллера могут дисквалифицировать за плевок Даути в лицо. Назначено слушание
НХЛ может дисквалифицировать защитника «Рейнджерс» в плевок в лицо сопернику.
Департамент безопасности игроков лиги назначил слушание К’Андре Миллеру, на котором будет рассмотрено неспортивное поведение хоккеиста по отношению к защитнику «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.
В первом периоде матча между «Рейнджерс» и «Кингс» (5:2) Миллер плюнул Даути в лицо и за это получил дисциплинарный штраф до конца игры.
2 комментария