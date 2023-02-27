Защитника «Рейнджерс» Миллера могут дисквалифицировать за плевок Даути в лицо. Назначено слушание

Теги Рейнджерс Лос-Анджелес НХЛ Дрю Даути К'Андре Миллер Хоккей

НХЛ может дисквалифицировать защитника «Рейнджерс» в плевок в лицо сопернику.

Департамент безопасности игроков лиги назначил слушание К’Андре Миллеру, на котором будет рассмотрено неспортивное поведение хоккеиста по отношению к защитнику «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.

В первом периоде матча между «Рейнджерс» и «Кингс» (5:2) Миллер плюнул Даути в лицо и за это получил дисциплинарный штраф до конца игры.

2 комментария

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Sekor
Ну-ну, посмотрим... BLM же. Или нет?
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srs
Этот момент конечно противоречит интересам сборной. Может быть заразной. В наказание командировать выступать в Кахаэль
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