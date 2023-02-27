Варламов сделал 2-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Виннипегом». У него 11 побед при 9 поражениях

Теги Айлендерс Семен Варламов НХЛ Хоккей

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 23 броска в матче с «Виннипегом» (4:0) и был признан первой звездой.

Россиянин сделал 2-й шатаут в текущем чемпионате НХЛ, одержав 11-ю победу.

Всего в сезоне Варламов провел 20 игр. Подробнее его статистика – здесь.

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5 комментариев

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Grey_Wolf
Ответ Stewart - 25
5) Брызгалов - 34 ( 465 матчей ) 6) Василевский - 30 ( 409 матчей )
👍👍👍 Спасибо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewart - 25
Ответ Grey_Wolf
А у Васи сколько?
5) Брызгалов - 34 ( 465 матчей )
6) Василевский - 30 ( 409 матчей )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
srdn
Ответ Grey_Wolf
А у Васи сколько?
30
Вчера писали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grey_Wolf
Ответ Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) : 1) Набоков - 59 ( 697 матчей ) 2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей ) 3-4) Бобровский - 38 ( 630 матчей ) 3-4) ВАРЛАМОВ - 38 ( 580 матчей )
А у Васи сколько?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewart - 25
Российские вратари в НХЛ ( матчи на "0" ) :
1) Набоков - 59 ( 697 матчей )
2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей )
3-4) Бобровский - 38 ( 630 матчей )
3-4) ВАРЛАМОВ - 38 ( 580 матчей )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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