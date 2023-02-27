Варламов сделал 2-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Виннипегом». У него 11 побед при 9 поражениях
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 23 броска в матче с «Виннипегом» (4:0) и был признан первой звездой.
Россиянин сделал 2-й шатаут в текущем чемпионате НХЛ, одержав 11-ю победу.
Всего в сезоне Варламов провел 20 игр. Подробнее его статистика – здесь.
6) Василевский - 30 ( 409 матчей )
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1) Набоков - 59 ( 697 матчей )
2) Хабибулин - 46 ( 799 матчей )
3-4) Бобровский - 38 ( 630 матчей )
3-4) ВАРЛАМОВ - 38 ( 580 матчей )