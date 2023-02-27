Варламов сделал 2-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Виннипегом». У него 11 побед при 9 поражениях

Вратарь « » отразил все 23 броска в матче с «Виннипегом» (4:0) и был признан первой звездой.

Россиянин сделал 2-й шатаут в текущем чемпионате , одержав 11-ю победу.

Всего в сезоне Варламов провел 20 игр. Подробнее его статистика – здесь.