Козлов о 2:1 с «Металлургом»: «Проигрывая, «Салават» не отклонился от плана. Прессинговали, хорошо оборонялись, ловили шайбу на себя»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:1 Б).

– Зрелищный, красивый матч. Было много атак, голевых моментов у обеих команд. Вратари сыграли хорошо, делали сэйвы. Были эмоции на трибунах, много болельщиков с нашей стороны.

– Какой план был на матч?

– Проигрывая по ходу матча, мы не отклонились от плана. Прессинговали, хорошо оборонялись, в меньшинстве хорошо сыграли, ловили шайбу на себя. План ребята выполнили.

– Почему не сыграл ?

– Миша приболел, думаю, к плей-офф он выздоровеет.

– Кошелев забил прямым броском. Видите в этом ошибку ?

– Нет. Он хорошо бросил.

– Было значимо, что плей-офф начнете дома? Была такая установка?

– Нет, мы исходили из того, что у нас хороший матч с сильным соперником. Это была хорошая репетиция перед плей-офф. «Металлург» – кубковая команда. Наша команда проявила себя, скамейка жила, было много позитива.

– Оцените прогресс молодежи за регулярный чемпионат.

– Они молодцы, вцепились в свой шанс, действовали на команду, играли в зрелый хоккей. Видна позитивная динамика.

– Есть мандраж в ожиданиях от будущего соперника?

– На кого бы мы ни попали, однозначно будет непростая серия. Все команды в нашей конференции в первой восьмерке равны. Остальное не в наших руках, мы не можем это контролировать. Мы отвечаем только себя, свой настрой.

– Определились, кто будет основным вратарем в плей-офф?

– У нас есть время подумать, посмотреть. Не хотелось бы раскрывать все карты.

– Ваша команда сделала серьезный рывок в феврале. Набрали 17 очков из 18. Так и хотели подвести команду к плей-офф?

– Ребята и команда играли четко. Они поняли и усвоили уроки, за счет чего мы выигрывали матчи, – сказал Козлов.