Козлов о 2:1 с «Металлургом»: «Проигрывая, «Салават» не отклонился от плана. Прессинговали, хорошо оборонялись, ловили шайбу на себя»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Металлургом» (2:1 Б).
– Зрелищный, красивый матч. Было много атак, голевых моментов у обеих команд. Вратари сыграли хорошо, делали сэйвы. Были эмоции на трибунах, много болельщиков с нашей стороны.
– Какой план был на матч?
– Проигрывая по ходу матча, мы не отклонились от плана. Прессинговали, хорошо оборонялись, в меньшинстве хорошо сыграли, ловили шайбу на себя. План ребята выполнили.
– Почему не сыграл Науменков?
– Миша приболел, думаю, к плей-офф он выздоровеет.
– Кошелев забил прямым броском. Видите в этом ошибку Ежова?
– Нет. Он хорошо бросил.
– Было значимо, что плей-офф начнете дома? Была такая установка?
– Нет, мы исходили из того, что у нас хороший матч с сильным соперником. Это была хорошая репетиция перед плей-офф. «Металлург» – кубковая команда. Наша команда проявила себя, скамейка жила, было много позитива.
– Оцените прогресс молодежи за регулярный чемпионат.
– Они молодцы, вцепились в свой шанс, действовали на команду, играли в зрелый хоккей. Видна позитивная динамика.
– Есть мандраж в ожиданиях от будущего соперника?
– На кого бы мы ни попали, однозначно будет непростая серия. Все команды в нашей конференции в первой восьмерке равны. Остальное не в наших руках, мы не можем это контролировать. Мы отвечаем только себя, свой настрой.
– Определились, кто будет основным вратарем в плей-офф?
– У нас есть время подумать, посмотреть. Не хотелось бы раскрывать все карты.
– Ваша команда сделала серьезный рывок в феврале. Набрали 17 очков из 18. Так и хотели подвести команду к плей-офф?
– Ребята и команда играли четко. Они поняли и усвоили уроки, за счет чего мы выигрывали матчи, – сказал Козлов.
осталось ещё в ПО сделать 16 побед и всё будет шикарно ))
А так хорошо конечно, что выиграли, но 3 и 4 игры ехать во Владик.
Фан металлурга.