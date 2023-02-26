Козлов о 2:1 с «Металлургом»: «Проигрывая, «Салават» не отклонился от плана. Прессинговали, хорошо оборонялись, ловили шайбу на себя»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Виктор Козлов КХЛ Михаил Науменков Илья Ежов Семен Кошелев Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Металлургом» (2:1 Б).

– Зрелищный, красивый матч. Было много атак, голевых моментов у обеих команд. Вратари сыграли хорошо, делали сэйвы. Были эмоции на трибунах, много болельщиков с нашей стороны.

– Какой план был на матч?

– Проигрывая по ходу матча, мы не отклонились от плана. Прессинговали, хорошо оборонялись, в меньшинстве хорошо сыграли, ловили шайбу на себя. План ребята выполнили.

– Почему не сыграл Науменков?

– Миша приболел, думаю, к плей-офф он выздоровеет.

– Кошелев забил прямым броском. Видите в этом ошибку Ежова?

– Нет. Он хорошо бросил.

– Было значимо, что плей-офф начнете дома? Была такая установка?

– Нет, мы исходили из того, что у нас хороший матч с сильным соперником. Это была хорошая репетиция перед плей-офф. «Металлург» – кубковая команда. Наша команда проявила себя, скамейка жила, было много позитива.

– Оцените прогресс молодежи за регулярный чемпионат.

– Они молодцы, вцепились в свой шанс, действовали на команду, играли в зрелый хоккей. Видна позитивная динамика.

– Есть мандраж в ожиданиях от будущего соперника?

– На кого бы мы ни попали, однозначно будет непростая серия. Все команды в нашей конференции в первой восьмерке равны. Остальное не в наших руках, мы не можем это контролировать. Мы отвечаем только себя, свой настрой.

– Определились, кто будет основным вратарем в плей-офф?

– У нас есть время подумать, посмотреть. Не хотелось бы раскрывать все карты.

– Ваша команда сделала серьезный рывок в феврале. Набрали 17 очков из 18. Так и хотели подвести команду к плей-офф?

– Ребята и команда играли четко. Они поняли и усвоили уроки, за счет чего мы выигрывали матчи, – сказал Козлов.

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7 комментариев

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guizzy
Молодцы, обнадёживает, что закончили набирая очки в 9 последних играх, 8 из которых вовсе победные.
осталось ещё в ПО сделать 16 побед и всё будет шикарно ))
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Ильнур Муллагалиев
Большинство СЮ не очень, в ПО может сыграть роль
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Наиль Гайсин
Проиграли бы, вышли бы на Автомобилист или Металлург.
А так хорошо конечно, что выиграли, но 3 и 4 игры ехать во Владик.
0
0
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Ачиваков Марат
Виктор Николаевич спасибо Вам всем кто в тренерском штабе, всем без исключения игрокам за прекрасную регулярку! Может быть мы болельщики иногда излишне критиковали и придирались к некоторым моментам по ходу игр, но я думаю, что все болельщики меня поддержат, мы с вами, мы одно единое зелёное сердце. Ждём с нетерпением игр плей офф и новых побед. Вперёд Салават Юлаев!
+4
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Олег
Уфа молодчина, удачи в борьбе за кубок.
Фан металлурга.
+8
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RusSh
Молодцы, классгый хоккей. Про большинство смысла нет говорить. Ну а в общем разницы нет на кого попадать, если хотим выйграть КГ, то обыгрывать надо всех.
+5
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+5
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Марат Салихов
Салават прибавил в феврале нет плохих слов молодцы!💚🙏Плей-офф будет жаркий я так предполагаю.Болеем за команду!
+8
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