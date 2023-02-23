«Аризона» выменяла контракт Уэбера у «Вегаса». Защитник де-факто завершил карьеру

Теги переходы Аризона Ши Уэбер НХЛ драфт НХЛ Вегас Шейн Гостисбеер Джейкоб Чикран деньги Дайсин Майо Хоккей

«Вегас» и «Аризона» произвели обмен игроками.

«Голден Найтс» получили 26-летнего защитника Дайсина Майо, «койоты» – выбор в 5-м раунде драфта НХЛ в 2023 году и защитника Ши Уэбера, который де-факто уже завершил карьеру.

Последний раз 37-летний канадец выходил на лед в июле 2021 года в составе «Монреаля» в финале Кубка Стэнли.

Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26 с кэпхитом в размере 7,85 млн долларов. Переход Уэбера позволит «Аризоне» не оказаться ниже пола зарплат в случае обменов защитников Джейкоба Чикрана и Шейна Гостисбеера.

В 15 матчах текущего чемпионата НХЛ Майо результативными действиями не отметился, полезность – «минус 8».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Миронов
как эта система работает? вот был Вегас у них был Вебер и он не учитывался под потолком зарплат(так как он травмированный) и сейчас В Аризоне он будет учитываться, потому что они этого просто захотели?
и что тогда кто платит зарплату страховая или клуб?

P.S. хорошо что Нэшвилл не штрафанули за него)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
Как-то уж слишком мало Аризона взяла за контракт Вебера. Его контракт ещё 3 года будет висеть и всего лишь выбор в 5 раунде. Могли бы выступить третьей командой в обменах Карлссона или Кейна и больше плюшек получить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lexakarabut
Все дороги легенд НХЛ ведут в платежку Аризоны
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий