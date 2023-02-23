«Аризона» выменяла контракт Уэбера у «Вегаса». Защитник де-факто завершил карьеру

« » и « » произвели обмен игроками.

«Голден Найтс» получили 26-летнего защитника Дайсина Майо, «койоты» – выбор в 5-м раунде драфта НХЛ в 2023 году и защитника , который де-факто уже завершил карьеру.

Последний раз 37-летний канадец выходил на лед в июле 2021 года в составе «Монреаля» в финале Кубка Стэнли.

Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26 с кэпхитом в размере 7,85 млн долларов. Переход Уэбера позволит «Аризоне» не оказаться ниже пола зарплат в случае обменов защитников и .

В 15 матчах текущего чемпионата НХЛ Майо результативными действиями не отметился, полезность – «минус 8».