«Аризона» выменяла контракт Уэбера у «Вегаса». Защитник де-факто завершил карьеру
«Вегас» и «Аризона» произвели обмен игроками.
«Голден Найтс» получили 26-летнего защитника Дайсина Майо, «койоты» – выбор в 5-м раунде драфта НХЛ в 2023 году и защитника Ши Уэбера, который де-факто уже завершил карьеру.
Последний раз 37-летний канадец выходил на лед в июле 2021 года в составе «Монреаля» в финале Кубка Стэнли.
Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26 с кэпхитом в размере 7,85 млн долларов. Переход Уэбера позволит «Аризоне» не оказаться ниже пола зарплат в случае обменов защитников Джейкоба Чикрана и Шейна Гостисбеера.
В 15 матчах текущего чемпионата НХЛ Майо результативными действиями не отметился, полезность – «минус 8».
и что тогда кто платит зарплату страховая или клуб?
P.S. хорошо что Нэшвилл не штрафанули за него)