Никитин о матче с «Авангардом»: «С ног на голову все перевернули сами себе. Лучше урока перед плей-офф быть не может»
Игорь Никитин подвел итоги матча с «Авангардом» (3:4 ОТ).
К 31-й минуте «Локомотив» вел со счетом 1:3, но в итоге потерпел поражение.
«Уверовали в победу рановато, допустили не то чтобы грубейшие ошибки, а с ног на голову все перевернули сами себе. Я думаю, лучше урока перед плей-офф быть не может.
Почему «Локомотив» играл волнами? К «Авангарду», я думаю, тоже должны быть вопросы. Мы на их волну накладывали свою, они – на нашу. К сожалению, последняя волна осталась за «Авангардом». Две хорошие команды играли.
Где-то ненужные удаления давали преимущества сначала одной команде, потом – другой. Но это хоккей, здесь не роботы играют, ты не можешь запрограммировать человека. Зато болельщикам здорово.
Были не готовы к мощному старту «Авангарда»? Растерянными мы не были, но преимущество по движению было у «Авангарда» – может быть, часовой пояс, с утра не катались. Против нас хорошая команда играла – как мы могли доминировать три периода? Долго подстраивались, но, я думаю, что второй период намного лучше провели», – сказал главный тренер «Локомотива».
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