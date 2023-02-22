Никитин о матче с «Авангардом»: «С ног на голову все перевернули сами себе. Лучше урока перед плей-офф быть не может»

подвел итоги матча с «Авангардом» (3:4 ОТ).

К 31-й минуте «Локомотив» вел со счетом 1:3, но в итоге потерпел поражение.

«Уверовали в победу рановато, допустили не то чтобы грубейшие ошибки, а с ног на голову все перевернули сами себе. Я думаю, лучше урока перед плей-офф быть не может.

Почему «Локомотив» играл волнами? К «Авангарду», я думаю, тоже должны быть вопросы. Мы на их волну накладывали свою, они – на нашу. К сожалению, последняя волна осталась за «Авангардом». Две хорошие команды играли.

Где-то ненужные удаления давали преимущества сначала одной команде, потом – другой. Но это хоккей, здесь не роботы играют, ты не можешь запрограммировать человека. Зато болельщикам здорово.

Были не готовы к мощному старту «Авангарда»? Растерянными мы не были, но преимущество по движению было у « » – может быть, часовой пояс, с утра не катались. Против нас хорошая команда играла – как мы могли доминировать три периода? Долго подстраивались, но, я думаю, что второй период намного лучше провели», – сказал главный тренер « ».