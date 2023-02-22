Кравец о камбэке с «Локомотивом»: «Показали хорошую игру и борьбу, вытащили матч из сложнейшей ситуации. Каждый проявил свои лучшие качества»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Михаил Кравец Наиль Якупов Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал волевую победу в матче с «Локомотивом» (4:3 ОТ).

«Авангард» отыгрался с 1:3 и одержал победу в овертайме.

«В первую очередь хочу поблагодарить ребят за то, что с первой и до последней минуты выполняли то, о чем с ними договорились, не опустили руки, боролись, бились, старались перевести игру в ту зону, заработать большинство и забить гол.

Поддержка сумасшедшая – тоже ребятам помогает. Скамейка хорошая была. Все были настроены только на победу. Возвращение Якупова тоже помогло. В целом, каждый игрок снова проявил свои лучшие качества. Залог успеха в том, что мы всей командой показали хорошую игру и борьбу и вытащили матч из сложнейшей ситуации.

В этот раз и раскатка была другая – столько положительной энергии. Видно было, что ребята хотели сыграть хорошо. И раздевалка была сумасшедшей, и игра такая же. Конечно, это доказывает, что каждый из них может играть очень хорошо. Осталось только добавить, чтобы это происходило стабильно.

Возвращение Якупова? Сыграл отлично, с первой смены и до последней все свои шансы отрабатывал, ловил шайбу на себя, передачу отдал, мог сам забить. Я рад, что всем тренерским штабом приняли решение, что ему нужно играть. Посмотрев его на раскатке, мы сразу решили, чтобы он играл. Наиль очень здорово отыграл», – сказал главный тренер «Авангарда».

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10 комментариев

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KSA1985
Ответ Rjcnbr
Крылов намекнул что его уже в следующем сезоне не будет. У Кравеца только один шанс - кубок
Я всех тонкостей не знаю , но раз Крылов намекнул.... Хоть при Кравце результат улучшился, но это далеко не предел этой команды, с таким подбором исполнителей.
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Rjcnbr
Ответ KSA1985
Я бы не стал списывать успех Авангарда на работу Кравца. Это успех игроков, а не тренерского штаба. После увольнения Рябыкина, и назначения Кравца ГТ,команда встрепянулась, хлебнула глоток свежего воздуха, морально раскрепостилась. Хлебнув "свежей крови", Авангард на эмоциях прошёл этот отрезок, тем более с хорошим подбором игроков. Сейчас, Авангард мне напоминает Магнитку, в которой всю игру (80 процентов) делало первое звено с Мозякиным. Правда у Авы 2 хороших звена. И видим нынешнюю Магнитку и результат с тем же тренером. Кравец, по моему мнению, тоже надолго не задержится на своём рабочем месте
Крылов намекнул что его уже в следующем сезоне не будет. У Кравеца только один шанс - кубок
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Игорь Климов
Ответ Sergey Nosov
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KSA1985
Ответ cry
Кстати, cегодня все шайбы были забиты в одни ворота.
Тонко подмечено. Авангард с победой, а тренерский штаб Локомотива с унизительной пощечиной
+1
0
+1
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KSA1985
Я бы не стал списывать успех Авангарда на работу Кравца. Это успех игроков, а не тренерского штаба. После увольнения Рябыкина, и назначения Кравца ГТ,команда встрепянулась, хлебнула глоток свежего воздуха, морально раскрепостилась. Хлебнув "свежей крови", Авангард на эмоциях прошёл этот отрезок, тем более с хорошим подбором игроков. Сейчас, Авангард мне напоминает Магнитку, в которой всю игру (80 процентов) делало первое звено с Мозякиным. Правда у Авы 2 хороших звена. И видим нынешнюю Магнитку и результат с тем же тренером. Кравец, по моему мнению, тоже надолго не задержится на своём рабочем месте
+2
-1
+1
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cry
Кстати, cегодня все шайбы были забиты в одни ворота.
+1
-1
0
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Rio de Janeiro
Как болельщик Локомотива желаю Авангарду сохранить Владимира Эдуардовича для себя и для лиги.Одно удовольствие наблюдать за такой интеллектуальной игрой даже при том что от неё пострадал твой любимый клуб
+3
-1
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Den Sh
Отличный матч! Будто в ПО уже начали играть, немного Мишуров конечно подкачал, но команда, в целом, выглядела не плохо. Желание сегодня играть и выигрывать было видно, бились до последнего, поэтому и заслужили победу. В общем молодцы! Такие матчи запоминаются надолго.
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мич
Ответ Sergey Nosov
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Вроде взрослый мужчина, а проигрывать не умеете. Прям как Байден )))
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Вова Горшенко
Ответ Sergey Nosov
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Ты .......смысл слова понимаешь?
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Sergey Nosov
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