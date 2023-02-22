Кравец о камбэке с «Локомотивом»: «Показали хорошую игру и борьбу, вытащили матч из сложнейшей ситуации. Каждый проявил свои лучшие качества»
Михаил Кравец прокомментировал волевую победу в матче с «Локомотивом» (4:3 ОТ).
«Авангард» отыгрался с 1:3 и одержал победу в овертайме.
«В первую очередь хочу поблагодарить ребят за то, что с первой и до последней минуты выполняли то, о чем с ними договорились, не опустили руки, боролись, бились, старались перевести игру в ту зону, заработать большинство и забить гол.
Поддержка сумасшедшая – тоже ребятам помогает. Скамейка хорошая была. Все были настроены только на победу. Возвращение Якупова тоже помогло. В целом, каждый игрок снова проявил свои лучшие качества. Залог успеха в том, что мы всей командой показали хорошую игру и борьбу и вытащили матч из сложнейшей ситуации.
В этот раз и раскатка была другая – столько положительной энергии. Видно было, что ребята хотели сыграть хорошо. И раздевалка была сумасшедшей, и игра такая же. Конечно, это доказывает, что каждый из них может играть очень хорошо. Осталось только добавить, чтобы это происходило стабильно.
Возвращение Якупова? Сыграл отлично, с первой смены и до последней все свои шансы отрабатывал, ловил шайбу на себя, передачу отдал, мог сам забить. Я рад, что всем тренерским штабом приняли решение, что ему нужно играть. Посмотрев его на раскатке, мы сразу решили, чтобы он играл. Наиль очень здорово отыграл», – сказал главный тренер «Авангарда».
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