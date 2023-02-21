Куликов набрал 1+1 в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 14 очков в 57 играх

Теги Флорида Анахайм НХЛ Дмитрий Куликов Хоккей

Дмитрий Куликов набрал 1+1 в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой.

Защитник «Анахайма» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (3:4 ОТ).

В активе 32-летнего игрока стало 14 (3+11) очков в 57 играх сезона при полезности «минус 15». 

Сегодня Куликов (21:42, 2:15 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

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