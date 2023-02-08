Сорокин с 5-м в сезоне матчем на ноль стал 2-й звездой дня в НХЛ

Илья Сорокин с 5-м в сезоне матчем на ноль стал 2-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче против «Тампы» (4:3 ОТ).

Вторая звезда – вратарь « » с 5-м шатаутом в сезоне в матче против «Сиэтла» (4:0, 32 отраженных броска).

Третья звезда – вратарь «Питтсбурга» Кейси ДеСмит, отразивший 41 бросок из 42 в матче с «Колорадо» (2:1 ОТ).