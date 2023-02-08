Сорокин с 5-м в сезоне матчем на ноль стал 2-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Айлендерс Сан-Хосе НХЛ Илья Сорокин Тимо Майер Кейси ДеСмит Хоккей

Илья Сорокин с 5-м в сезоне матчем на ноль стал 2-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер с 3 (2+1) очками в матче против «Тампы» (4:3 ОТ). 

Вторая звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин с 5-м шатаутом в сезоне в матче против «Сиэтла» (4:0, 32 отраженных броска). 

Третья звезда – вратарь «Питтсбурга» Кейси ДеСмит, отразивший 41 бросок из 42 в матче с «Колорадо» (2:1 ОТ). 

4 комментария

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Artem Karev
Ответ Александр Романов
Через год надо контракт давать не хуже бобра
Вряд ли. Пантеры уже наверняка пожалели что дали ему такой жирный контракт.
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Molo4kov
Сорокин!!! Молодец!!! Васе бы таких же матчей!!!))
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Александр Романов
Через год надо контракт давать не хуже бобра
0
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titov-and-trubach
Сорокин до своей безумной статистики в ЦСКА не дотягивает, но приближается:))
+1
0
+1
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