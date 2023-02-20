Патрик Кэйн набрал 3+ очка за матч в 104-й раз в карьере и вышел на 2-е место среди игроков из США в истории НХЛ
Патрик Кэйн набрал 4 (3+1) очка в матче с «Торонто» (5:3).
Нападающий «Чикаго» набрал не менее 3 баллов за игру в 104-й раз в карьере.
По этому показателю он обошел Майка Модано и вышел на второе место среди уроженцев США в истории НХЛ.
Рекорд принадлежит Пэту Лафонтену (116).
Единственное, что за сборную ничего не выиграл.
Великое американское поколение 90-х большинство зацепило Кубок Мира, а вот у нынешних шанса кроме Ванкувера не было. А на КМ-2016 так вообще всех шокировали)