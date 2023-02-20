Патрик Кэйн набрал 3+ очка за матч в 104-й раз в карьере и вышел на 2-е место среди игроков из США в истории НХЛ

набрал 4 (3+1) очка в матче с «Торонто» (5:3).

Нападающий « » набрал не менее 3 баллов за игру в 104-й раз в карьере.

По этому показателю он обошел и вышел на второе место среди уроженцев США в истории .

Рекорд принадлежит (116).