Патрик Кэйн набрал 3+ очка за матч в 104-й раз в карьере и вышел на 2-е место среди игроков из США в истории НХЛ

Теги Чикаго Майк Модано НХЛ Патрик Кэйн рекорды Пэт Лафонтен Хоккей

Патрик Кэйн набрал 4 (3+1) очка в матче с «Торонто» (5:3).

Нападающий «Чикаго» набрал не менее 3 баллов за игру в 104-й раз в карьере.

По этому показателю он обошел Майка Модано и вышел на второе место среди уроженцев США в истории НХЛ.

Рекорд принадлежит Пэту Лафонтену (116).

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2 комментария

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Михаил Черный
Патрик конечно великий

Единственное, что за сборную ничего не выиграл.

Великое американское поколение 90-х большинство зацепило Кубок Мира, а вот у нынешних шанса кроме Ванкувера не было. А на КМ-2016 так вообще всех шокировали)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Алексеевич
Может и будет на первом месте
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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