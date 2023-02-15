Полунин о работе с психологом: «Иногда хочется разгрузиться и пообщаться на сторонние темы»

Теги Локомотив КХЛ Александр Полунин Чемпионат.com Здоровье Хоккей

Александр Полунин рассказал, что поддерживает отношения с психологом.

– В свое время вы признавались, что обращались к психологу. Сейчас такая практика бывает?

– С психологом работал, чтобы как-то освободить голову. Нужен был человек со стороны, не относящийся к спорту. Ты с ним поговорил, он рассказал тебе все, что нужно.

Я сейчас тоже поддерживаю отношения с психологом, иногда хочется разгрузиться и пообщаться на сторонние темы, – сказал нападающий «Локомотива».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий