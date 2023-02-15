Полунин о работе с психологом: «Иногда хочется разгрузиться и пообщаться на сторонние темы»

рассказал, что поддерживает отношения с психологом.

– В свое время вы признавались, что обращались к психологу. Сейчас такая практика бывает?

– С психологом работал, чтобы как-то освободить голову. Нужен был человек со стороны, не относящийся к спорту. Ты с ним поговорил, он рассказал тебе все, что нужно.

Я сейчас тоже поддерживаю отношения с психологом, иногда хочется разгрузиться и пообщаться на сторонние темы, – сказал нападающий « ».