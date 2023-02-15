Полунин о работе с психологом: «Иногда хочется разгрузиться и пообщаться на сторонние темы»
Александр Полунин рассказал, что поддерживает отношения с психологом.
– В свое время вы признавались, что обращались к психологу. Сейчас такая практика бывает?
– С психологом работал, чтобы как-то освободить голову. Нужен был человек со стороны, не относящийся к спорту. Ты с ним поговорил, он рассказал тебе все, что нужно.
Я сейчас тоже поддерживаю отношения с психологом, иногда хочется разгрузиться и пообщаться на сторонние темы, – сказал нападающий «Локомотива».
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