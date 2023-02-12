Шевченко о Пашнине: «СКА отправил его домой после игры в Омске. С ошибками смирились, но напрягало и поведение вне льда»

Теги Авангард СКА КХЛ Михаил Пашнин Роман Ротенберг Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко рассказал о ситуации с защитником СКА Михаилом Пашниным

«Еще одна ситуация сложилась в СКА. После игры в Омске домой был отправлен защитник армейцев Михаил Пашнин.

Но дело не в какой-то игровой ошибке. Там уже с этим смирились. Я так понял, что напрягало поведение игрока и вне льда. Никакой концентрации, он словно устал от игры, от работы. А так нельзя. Следим за развитием событий», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале. 

СКА уступил «Авангарду» (4:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Омске. Следующую игру команда проведет в Астане с «Барысом» (13 февраля). 

В 31 матче сезона у 33-летнего Пашнина 6 (3+3) очков при полезности «+4», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:38.

В матче с омичами у него результативная передача при полезности «минус 2». 

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1 комментарий

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Александр Невский
Это нормальная ситуация для Пашинина его выкидывают из всех команд .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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