Шевченко о Пашнине: «СКА отправил его домой после игры в Омске. С ошибками смирились, но напрягало и поведение вне льда»

рассказал о ситуации с защитником СКА Михаилом Пашниным.

«Еще одна ситуация сложилась в СКА. После игры в Омске домой был отправлен защитник армейцев Михаил Пашнин.

Но дело не в какой-то игровой ошибке. Там уже с этим смирились. Я так понял, что напрягало поведение игрока и вне льда. Никакой концентрации, он словно устал от игры, от работы. А так нельзя. Следим за развитием событий», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

СКА уступил « » (4:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ в Омске. Следующую игру команда проведет в Астане с «Барысом» (13 февраля).

В 31 матче сезона у 33-летнего Пашнина 6 (3+3) очков при полезности «+4», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:38.

В матче с омичами у него результативная передача при полезности «минус 2».

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