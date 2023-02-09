Билялетдинов стал первым главным тренером в КХЛ, проведшим 600 игр в одном клубе – в «Ак Барсе»

Зинэтула Билялетдинов, возглавляющий «Ак Барс», отметился уникальным достижением.

67-летний специалист стал первым тренером в истории КХЛ, который провел 600 матчей с одной командой. В пятницу «Ак Барс» дома обыграл «Амур» (4:2) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Победа над «Амуром» стала 375-й в КХЛ для Билялетдинов. Он обошел Владимира Крикунова (374) и поднялся на 3-е место в списке самых побеждающих тренеров в КХЛ.

Билялетдинов тренировал «Ак Барс» в 2004-2011 годах и с 2014 по 2019 год, он привел команду к трем победам в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). В декабре он вновь занял пост главного тренера казанского клуба.