Билялетдинов стал первым главным тренером в КХЛ, проведшим 600 игр в одном клубе – в «Ак Барсе»

Теги Ак Барс Амур Зинэтула Билялетдинов Владимир Крикунов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов, возглавляющий «Ак Барс», отметился уникальным достижением.

67-летний специалист стал первым тренером в истории КХЛ, который провел 600 матчей с одной командой. В пятницу «Ак Барс» дома обыграл «Амур» (4:2) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Победа над «Амуром» стала 375-й в КХЛ для Билялетдинов. Он обошел Владимира Крикунова (374) и поднялся на 3-е место в списке самых побеждающих тренеров в КХЛ.

Билялетдинов тренировал «Ак Барс» в 2004-2011 годах и с 2014 по 2019 год, он привел команду к трем победам в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). В декабре он вновь занял пост главного тренера казанского клуба.

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6 комментариев

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Will Nigmatullin
Не в пятницу, а в четверг
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srs
За 12 сезонов мог и почаще конечно к кубкам приводить такой богатый клуб. Но увы Зарипова вместе с чашкой передали конкуренту. Ещё и пассивнейшая система игры крайне уязвима перед ледовым творчествомъ БиЗ, опять же ЗКМ, Хартли...
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mushur
Легендарный тренер, удачи ему в дальнейшем!
+8
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+8
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Tina
ЗХ здоровья Вам и побед в дальнейших матчах. Вы великий тренер, кто бы что не говорил.
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Ddd Erf
Легенда
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Bashibuzuck
Мэтр👏👏👏
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