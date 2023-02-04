Ротенберг о покере Галимова: «Не будем говорить, что он татарский Макдэвид. В СКА у каждого сумасшедшее желание играть за нас – все проявляют инициативу»

высказался о четырех голах в матче с .

СКА победил казанскую команду (7:4) в игре Фонбет чемпионата .

– Выдающийся результат продемонстрировал Эмиль Галимов, который забросил четыре шайбы. Сработал фактор татарской команды?

– С Эмилем такая история – он попал к нам благодаря своему желанию играть за СКА. В нашей команде у каждого игрока сумасшедшее желание играть за нас. Все проявляют инициативу.

Волей судьбы случилось так, что Галимов перешел к нам. У него очень много хороших качеств, и сегодня мы увидели тот результат, на который рассчитываем в каждом матче.

Эмиль может играть так всегда. Он обладает такими качествами – в плане катания, мастерства, спортивной злости, характера.

Мы помним его хет-трик «Авангарду» Боба Хартли. Но не будем хвалить.

Эмилю надо работать, чтобы он понимал – у него потенциал играть намного лучше. Не будем говорить, что он татарский Макдэвид. Пошутим, отдохнем и будем работать дальше.

Ждем от него еще лучшей игры в следующих матчах. Все через работу, – сказал главный тренер .