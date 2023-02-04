Ротенберг о покере Галимова: «Не будем говорить, что он татарский Макдэвид. В СКА у каждого сумасшедшее желание играть за нас – все проявляют инициативу»
Роман Ротенберг высказался о четырех голах Эмиля Галимова в матче с «Ак Барсом».
СКА победил казанскую команду (7:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Выдающийся результат продемонстрировал Эмиль Галимов, который забросил четыре шайбы. Сработал фактор татарской команды?
– С Эмилем такая история – он попал к нам благодаря своему желанию играть за СКА. В нашей команде у каждого игрока сумасшедшее желание играть за нас. Все проявляют инициативу.
Волей судьбы случилось так, что Галимов перешел к нам. У него очень много хороших качеств, и сегодня мы увидели тот результат, на который рассчитываем в каждом матче.
Эмиль может играть так всегда. Он обладает такими качествами – в плане катания, мастерства, спортивной злости, характера.
Мы помним его хет-трик «Авангарду» Боба Хартли. Но не будем хвалить.
Эмилю надо работать, чтобы он понимал – у него потенциал играть намного лучше. Не будем говорить, что он татарский Макдэвид. Пошутим, отдохнем и будем работать дальше.
Ждем от него еще лучшей игры в следующих матчах. Все через работу, – сказал главный тренер СКА.
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