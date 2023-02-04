Ротенберг о покере Галимова: «Не будем говорить, что он татарский Макдэвид. В СКА у каждого сумасшедшее желание играть за нас – все проявляют инициативу»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Эмиль Галимов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о четырех голах Эмиля Галимова в матче с «Ак Барсом».

СКА победил казанскую команду (7:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Выдающийся результат продемонстрировал Эмиль Галимов, который забросил четыре шайбы. Сработал фактор татарской команды?

– С Эмилем такая история – он попал к нам благодаря своему желанию играть за СКА. В нашей команде у каждого игрока сумасшедшее желание играть за нас. Все проявляют инициативу. 

Волей судьбы случилось так, что Галимов перешел к нам. У него очень много хороших качеств, и сегодня мы увидели тот результат, на который рассчитываем в каждом матче.

Эмиль может играть так всегда. Он обладает такими качествами – в плане катания, мастерства, спортивной злости, характера.

Мы помним его хет-трик «Авангарду» Боба Хартли. Но не будем хвалить.

Эмилю надо работать, чтобы он понимал – у него потенциал играть намного лучше. Не будем говорить, что он татарский Макдэвид. Пошутим, отдохнем и будем работать дальше.

Ждем от него еще лучшей игры в следующих матчах. Все через работу, – сказал главный тренер СКА.

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3 комментария

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Кеша
За такие деньги каждый рад играть за вас . Хоть бы не так цинично . Из какой команды вы еще не купили топа ? Сколько игроков прошло через ваш клуб ? Займусь подсчетом в ближайшее время . Однако вас дернуло Торпедо с бюджетом в три раза меньшим всего то 315 млн . Кто из забивших сегодня воспитанник вашей школы ? Никишин( Витязь), Яшкин (все понятно), Хуснутдинов(воспитанник ЦСКА ), Галимов (Нефтехимик)? А может Жафяров (воспитанник ЦСКА , лидер и капитан Торпедо)? Это и есть вся ваша система . Чему лично вы можете научить Яшкина или Жафярова ? Каким тактическим схемам? Вспоминается фильм «Принцесса на горошине», когда миллионер заплатил деньги за посудомойщицу Нину владельцу кафе , цитата «Не надо , Нина , иди . За такие деньги я сам всю посуду языком вылижу»
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kaplanido
Скромный Йозе Марино!
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Сергей Орлов
Скажем, что ты - финский Шариков.
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