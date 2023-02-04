«Это подарок Миллеру на день рождения. Вы еще не видели лучшую игру СКА. Будет лучшая версия». Ротенберг о победе над «Ак Барсом»

назвал победу над « » подарком Алексею Миллеру.

СКА обыграл казанскую команду (7:4) в матче Фонбет чемпионата .

31 января председателю правления ПАО «Газпром» исполнилось 61 год.

– Казалось, что отсутствие скажется на результативности, но получилось наоборот. Это парадокс или СКА все равно, кто из лидеров может выбыть?

– Вы же помните – первые четыре месяца мы играли без Гусева, и у нас была рекордная серия. Из 25 матчей один проиграли в основное время и один – по буллитам. Все. Думаю, это ответ на ваш вопрос.

Конечно, нам обязательно нужен Гусев. Лучшая версия Гусева за все времена, когда он играл. Мы к этому придем. Будем сейчас работать. Детально все обсудили – есть серьезный план. Мы работаем по нему. Также работаем с другими игроками.

Наша система агрессивного современного хоккея с прессингом подразумевает лучшую физическую подготовку в лиге. Поэтому мы так начали сезон – очень серьезно к нему готовились. Результат пришел через работу. Обеспечили задел, поэтому сейчас имеем такой отрыв.

Потом пошли травмы, мы сильно болели в поездке, был грипп, сложности, но так формируется команда. Вы еще не видели лучшую игру СКА. Будет лучшая версия команды. Понимаем, в каком направлении идем.

Получили обратную связь, что нам нужно сделать лучше. Во-первых, подвести хоккеистов к общему знаменателю физически и морально. Все идет вместе – физика и психология. Будем работать, понимая, что нужно делать. Есть план, мы моделируем разные ситуации.

В прошлом матче мы выставили Гришу Грязнова, который не играл против таких топовых соперников, как «Локомотив». Пошли на риск – проверили нашего воспитанника в бою. Всех ребят проверяем в бою – только это дает возможность принимать правильные решения по составу.

Лед покажет. В следующей игре счет 0:0. Впереди сильные соперники, лучшие команды Востока. Нас ждут перелеты, четыре игры на выезде – серьезная серия. Сейчас немножко отдохнем, можем минут 30 порадоваться этой важной победе.

Наконец-то поздравили с днем рождения Алексея Борисовича Миллера. «Газпром» и лично Алексей Борисович очень многое делают для нас. Он постоянно поддерживает, мотивирует. Эта поддержка очень важна, чтобы нам двигаться вперед.

Это подарок на день рождения Алексею Борисовичу. Дальше – больше. Все только начинается.

Отдельная благодарность за сегодняшний матч болельщикам. Атмосфера в Ледовом была одна из лучших, что я видел в своей жизни. Но и это не предел – будет еще лучше, – сказал главный тренер .