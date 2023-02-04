«Это подарок Миллеру на день рождения. Вы еще не видели лучшую игру СКА. Будет лучшая версия». Ротенберг о победе над «Ак Барсом»

Теги Ак Барс СКА Алексей Миллер КХЛ Никита Гусев Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг назвал победу над «Ак Барсом» подарком Алексею Миллеру.

СКА обыграл казанскую команду (7:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

31 января председателю правления ПАО «Газпром» исполнилось 61 год.

– Казалось, что отсутствие Никиты Гусева скажется на результативности, но получилось наоборот. Это парадокс или СКА все равно, кто из лидеров может выбыть?

– Вы же помните – первые четыре месяца мы играли без Гусева, и у нас была рекордная серия. Из 25 матчей один проиграли в основное время и один – по буллитам. Все. Думаю, это ответ на ваш вопрос.

Конечно, нам обязательно нужен Гусев. Лучшая версия Гусева за все времена, когда он играл. Мы к этому придем. Будем сейчас работать. Детально все обсудили – есть серьезный план. Мы работаем по нему. Также работаем с другими игроками.

Наша система агрессивного современного хоккея с прессингом подразумевает лучшую физическую подготовку в лиге. Поэтому мы так начали сезон – очень серьезно к нему готовились. Результат пришел через работу. Обеспечили задел, поэтому сейчас имеем такой отрыв.

Потом пошли травмы, мы сильно болели в поездке, был грипп, сложности, но так формируется команда. Вы еще не видели лучшую игру СКА. Будет лучшая версия команды. Понимаем, в каком направлении идем.

Получили обратную связь, что нам нужно сделать лучше. Во-первых, подвести хоккеистов к общему знаменателю физически и морально. Все идет вместе – физика и психология. Будем работать, понимая, что нужно делать. Есть план, мы моделируем разные ситуации.

В прошлом матче мы выставили Гришу Грязнова, который не играл против таких топовых соперников, как «Локомотив». Пошли на риск – проверили нашего воспитанника в бою. Всех ребят проверяем в бою – только это дает возможность принимать правильные решения по составу.

Лед покажет. В следующей игре счет 0:0. Впереди сильные соперники, лучшие команды Востока. Нас ждут перелеты, четыре игры на выезде – серьезная серия. Сейчас немножко отдохнем, можем минут 30 порадоваться этой важной победе.

Наконец-то поздравили с днем рождения Алексея Борисовича Миллера. «Газпром» и лично Алексей Борисович очень многое делают для нас. Он постоянно поддерживает, мотивирует. Эта поддержка очень важна, чтобы нам двигаться вперед.

Это подарок на день рождения Алексею Борисовичу. Дальше – больше. Все только начинается.

Отдельная благодарность за сегодняшний матч болельщикам. Атмосфера в Ледовом была одна из лучших, что я видел в своей жизни. Но и это не предел – будет еще лучше, – сказал главный тренер СКА.

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9 комментариев

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Pelerin
Ответ Igor Vladimirov
Фу
Опередил )
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Александра Чиркова
вы еще от...ите друг у друга
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Рахил Тагиев
Главное система
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Виталий Клепцов
Шайка - лейка!
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Александр Сорокин
"Как Ротенберг Миллеру подарок дарил".
Звучит, как исконно русская сказка.
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Кеша
Ну наконец-то . А то мы уже заждались когда ты заговоришь . А когда по игре Ак Барс вел в счете мандражировал , как гимназистка . Такой вы Великий , Роман Борисович ))). А чего не подарок жене на день рождения ?? У нее тоже на днях был день рождения -вся страна читала Ваши признания в любви . Кто такой Гриша Грязнов «наш воспитанник»? А Галимов , Яшкин , Хуснутдинов и Никишин тоже «наши воспитанники»?
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Igor Vladimirov
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Dimasick89
Срочно продлить контракт
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PsichoEscape
Прекрасный подарок, вот только имениннику хоккей до одного места
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