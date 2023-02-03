Сорокин об интервью на английском: «Говорю заученные фразы, иногда меняя слова. Надо мной все в команде смеются»

Теги Айлендерс Матч звезд НХЛ НХЛ Илья Сорокин Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Сорокин рассказал, как общается с журналистами в Северной Америке.

– Вы участник Матча звезд НХЛ. Известно, что некоторые игроки не любят это мероприятие. Мол, все отдыхают, у них перерыв, а другим приходится работать в весьма утомительном шоу.

– Никаких проблем нет. Я прилетел в Майями сразу после заключительного матча, у меня было три дня отдохнуть, сейчас жду официальных мероприятий. Интересно поучаствовать. Мы сейчас поговорим, а через несколько часов соберутся все журналисты и начнут задавать вопросы.

– Не напрягает?

– Абсолютно нет. Даже то, что иногда спрашивают про одно и то же, меня не беспокоит. Такая работа, с уважением к ней отношусь. У нас в раздевалке пресса после каждой утренней раскатки, после матчей. Приходят на тренировки, ко всему привык.

– В этом году вы даете много интервью на английском. Еще год назад этого не было.

– Что-то интересное говорю?

– Да нет, обычные вопросы после игры. Нравится, что подтянули английский.

– Какой там подтянул! Надо мной все в команде смеются, говорят, парень, научись уже нормально разговаривать. Все, что я делаю, так это говорю заученные фразы, иногда меняя слова.

– Очень смешно.

– Иногда курьезные ситуации бывают. В принципе все понимаю, но не до конца. Иногда отвечу на вопрос, а журналисты на меня смотрят удивленно, мол, парень, мы тебя вообще не про это спрашивали, – сказал голкипер «Айлендерс».

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3 комментария

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Serge Vendino
Ответ Сергей Лепехин
Интеллектом не изуродован
Самокритичный комментарий
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
"Они не слова не говорят по-русски, но всë прекрасно понимают"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Лепехин
Интеллектом не изуродован
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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