Сорокин об интервью на английском: «Говорю заученные фразы, иногда меняя слова. Надо мной все в команде смеются»

рассказал, как общается с журналистами в Северной Америке.

– Вы участник Матча звезд . Известно, что некоторые игроки не любят это мероприятие. Мол, все отдыхают, у них перерыв, а другим приходится работать в весьма утомительном шоу.

– Никаких проблем нет. Я прилетел в Майями сразу после заключительного матча, у меня было три дня отдохнуть, сейчас жду официальных мероприятий. Интересно поучаствовать. Мы сейчас поговорим, а через несколько часов соберутся все журналисты и начнут задавать вопросы.

– Не напрягает?

– Абсолютно нет. Даже то, что иногда спрашивают про одно и то же, меня не беспокоит. Такая работа, с уважением к ней отношусь. У нас в раздевалке пресса после каждой утренней раскатки, после матчей. Приходят на тренировки, ко всему привык.

– В этом году вы даете много интервью на английском. Еще год назад этого не было.

– Что-то интересное говорю?

– Да нет, обычные вопросы после игры. Нравится, что подтянули английский.

– Какой там подтянул! Надо мной все в команде смеются, говорят, парень, научись уже нормально разговаривать. Все, что я делаю, так это говорю заученные фразы, иногда меняя слова.

– Очень смешно.

– Иногда курьезные ситуации бывают. В принципе все понимаю, но не до конца. Иногда отвечу на вопрос, а журналисты на меня смотрят удивленно, мол, парень, мы тебя вообще не про это спрашивали, – сказал голкипер « ».