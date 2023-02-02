Хуснутдинов о 3 поражениях СКА подряд: «Проходим это единым кулаком. У нас собраны лучшие игроки, все друг друга поддерживают»

Теги Локомотив СКА КХЛ Матч ТВ Марат Хуснутдинов Хоккей

Марат Хуснутдинов подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2).

СКА потерпел третье поражение подряд.

«Хорошая боевая игра, пацаны – красавцы, просто не получилось реализовать свои моменты, будем над этим работать. Нет времени расстраиваться. Нужно поработать, поговорить с ребятами. У нас все мастера.

В коллективе всегда позитив, у нас собраны лучшие игроки, все друг друга поддерживают. Через такие отрезки тоже нужно пройти, чтобы собрать плотный коллектив. Рад, что мы проходим это единым кулаком.

У нас все наигрывается большинство. Я понимал, что будет происходить: отскок, получилось добить шайбу. Мы все отрабатываем, у нас есть время, чтобы обсудить большинство. Удачные моменты, о которых мы не разговаривали, маловероятны.

«Локомотив» – хорошая команда, играет от обороны. Наша задача – играть в свой хоккей и забивать. В матчах с этим соперником не получалась реализация, это все исправимо», – сказал нападающий СКА.

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4 комментария

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Отари Церцвадзе
Сам себя не похвалишь, Ромка обидится. Лучшие игроки. Видели мы вчера какие вы лучшие. Один вратарь Локомотива вас поимел всех вместе взятых. Вы такие шустрые, бегайте как страусы. Жадные до шайб до такого степени что готовы свою вороту рукой забрасывать. Лишь бы чужой не дотронулся до неё. Патом нойте что сопернику повезло. Играть надо так как мастера в хоккей. А то мы самые лучшие игроки. В СКУ собраны самые лучшие игроки КХЛ. Остальные игроки других команд нервно курят в сторонке. Вам что там в команде кроме чем себя похвалить ничего не учят? Не могут переиграть, начинают грубить и колотить игроков соперника. Ваши костоломы Педан и Яшкин. Тфу на вас. По жизни обиженные девочки. Так держать.
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ros80
Поддерживают это как? Слезы и сопли друг- другу подтирают? ))
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+2
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Tax_Free
Ротенберг укусил, штампами разговаривает
+4
-1
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Ебздрогыч
Яйца в кулак и на пятак!
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