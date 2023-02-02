Хуснутдинов о 3 поражениях СКА подряд: «Проходим это единым кулаком. У нас собраны лучшие игроки, все друг друга поддерживают»

подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2).

СКА потерпел третье поражение подряд.

«Хорошая боевая игра, пацаны – красавцы, просто не получилось реализовать свои моменты, будем над этим работать. Нет времени расстраиваться. Нужно поработать, поговорить с ребятами. У нас все мастера.

В коллективе всегда позитив, у нас собраны лучшие игроки, все друг друга поддерживают. Через такие отрезки тоже нужно пройти, чтобы собрать плотный коллектив. Рад, что мы проходим это единым кулаком.

У нас все наигрывается большинство. Я понимал, что будет происходить: отскок, получилось добить шайбу. Мы все отрабатываем, у нас есть время, чтобы обсудить большинство. Удачные моменты, о которых мы не разговаривали, маловероятны.

«Локомотив» – хорошая команда, играет от обороны. Наша задача – играть в свой хоккей и забивать. В матчах с этим соперником не получалась реализация, это все исправимо», – сказал нападающий .