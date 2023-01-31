Александр Кадейкин: «Потолок зарплат начал работать в КХЛ. Роль менеджеров сильно возросла»

считает, что в заработал потолок зарплат.

– Удивлены такой огромной конкуренции в этом сезоне на Востоке? На Западе ситуация совершенно другая.

– Традиционно сложилось, что на Западе есть два гранда СКА, , плюс « » с « », в этом году еще «Торпедо». Но все равно ситуация меняется, в этом году, можно сказать, только Питер прет как паровоз.

Что касается Востока, то к этому и должны были прийти после введения жесткого потолка зарплат. Кстати, эта тема как-то затихла. Хотя на самом деле вот потолок зарплат начал работать, как и говорили, спустя пару лет.

В некоторых командах заключали контракты на три года, до введения потолка, и в первые сезоны игроки получали большие суммы. Сейчас все поменялось, и потолок заработал.

– Но есть проблема, что разница между полом и потолком слишком большая. Наверное, конкуренция может быть еще выше.

– Ну, смотрите: у «Торпедо», «Нефтехимика» не так много денег, но они бьются. Такие команды дают хороший толчок лиге, начинают искать разные способы достижения результата.

Кто-то развивает молодежь, кто-то делает ставку на тренерский штаб. Даже в условиях отсутствия больших денег можно добиваться результата. В последнее время стало заметно, что роль менеджеров сильно возросла, – сказал форвард «Салавата».