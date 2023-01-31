Кадейкин об НХЛ: «Хайлайты иногда смотришь: вау, круто. А потом включаешь игры и понимаешь, что там тоже не боги играют»

Александр Кадейкин считает, что хайлайты НХЛ не всегда показательны для оценки игры в лиге.

– Вы смотрите , хайлайты?

– Есть несколько команд, которые мне нравятся. Целые игры не удается посмотреть. Хайлайты иногда не показательны, смотришь и думаешь: вау, круто. А потом включаешь игры и видишь, что все немножко не так. Понимаешь, что там тоже не боги играют.

– Особенно в третьем-четвертом звене.

– Да, особенно где-то посередине сезона команды, которые играют в закрытый системный хоккей. Лучше посмотреть какие-то игры .

– Кто вам нравится в НХЛ?

– Мне нравятся системные команды, которые не лишены креатива. Когда Лу Ламорелло пришел в «Айлендерс», мне очень нравилась их команда. Он так быстро перестроил всю систему за год, что команда, которая не попадала в плей-офф, потеряла Тавареса, сумела на следующий сезон попасть в восьмерку, дойти до второго раунда.

« » за счет своей системы обыгрывали сильных соперников – это все круто. Мне всегда нравился « » – со времен, когда они брали Кубок Стэнли. Импонирует их система игры. Сейчас был в сборной, работал с Сергеем Викторовичем Гончаром.

– Он какие-то интересные вещи рассказывал?

– Его система игры подразумевает помощь игрокам. Ты, по сути, играешь в хоккей, делаешь инстинктивные вещи, вся пятерка знает, что все будут делать. При этом ты об этом не думаешь. То есть такая система помогает тебе играть. Ты постоянно двигаешься, идешь в давление, играешь плотно, клюшка на шайбе. Просто потом это все складывается в один большой пазл, – сказал форвард « ».