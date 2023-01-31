Кадейкин об НХЛ: «Хайлайты иногда смотришь: вау, круто. А потом включаешь игры и понимаешь, что там тоже не боги играют»
Александр Кадейкин считает, что хайлайты НХЛ не всегда показательны для оценки игры в лиге.
– Вы смотрите НХЛ, хайлайты?
– Есть несколько команд, которые мне нравятся. Целые игры не удается посмотреть. Хайлайты иногда не показательны, смотришь и думаешь: вау, круто. А потом включаешь игры и видишь, что все немножко не так. Понимаешь, что там тоже не боги играют.
– Особенно в третьем-четвертом звене.
– Да, особенно где-то посередине сезона команды, которые играют в закрытый системный хоккей. Лучше посмотреть какие-то игры КХЛ.
– Кто вам нравится в НХЛ?
– Мне нравятся системные команды, которые не лишены креатива. Когда Лу Ламорелло пришел в «Айлендерс», мне очень нравилась их команда. Он так быстро перестроил всю систему за год, что команда, которая не попадала в плей-офф, потеряла Тавареса, сумела на следующий сезон попасть в восьмерку, дойти до второго раунда.
«Айлендерс» за счет своей системы обыгрывали сильных соперников – это все круто. Мне всегда нравился «Питтсбург» – со времен, когда они брали Кубок Стэнли. Импонирует их система игры. Сейчас был в сборной, работал с Сергеем Викторовичем Гончаром.
– Он какие-то интересные вещи рассказывал?
– Его система игры подразумевает помощь игрокам. Ты, по сути, играешь в хоккей, делаешь инстинктивные вещи, вся пятерка знает, что все будут делать. При этом ты об этом не думаешь. То есть такая система помогает тебе играть. Ты постоянно двигаешься, идешь в давление, играешь плотно, клюшка на шайбе. Просто потом это все складывается в один большой пазл, – сказал форвард «Салавата».
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