Кадейкин об НХЛ: «Хайлайты иногда смотришь: вау, круто. А потом включаешь игры и понимаешь, что там тоже не боги играют»

Теги Салават Юлаев Питтсбург Айлендерс Лу Ламорелло Сергей Гончар НХЛ КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

Александр Кадейкин считает, что хайлайты НХЛ не всегда показательны для оценки игры в лиге.

– Вы смотрите НХЛ, хайлайты?

– Есть несколько команд, которые мне нравятся. Целые игры не удается посмотреть. Хайлайты иногда не показательны, смотришь и думаешь: вау, круто. А потом включаешь игры и видишь, что все немножко не так. Понимаешь, что там тоже не боги играют.

– Особенно в третьем-четвертом звене.

– Да, особенно где-то посередине сезона команды, которые играют в закрытый системный хоккей. Лучше посмотреть какие-то игры КХЛ.

– Кто вам нравится в НХЛ?

– Мне нравятся системные команды, которые не лишены креатива. Когда Лу Ламорелло пришел в «Айлендерс», мне очень нравилась их команда. Он так быстро перестроил всю систему за год, что команда, которая не попадала в плей-офф, потеряла Тавареса, сумела на следующий сезон попасть в восьмерку, дойти до второго раунда.

«Айлендерс» за счет своей системы обыгрывали сильных соперников – это все круто. Мне всегда нравился «Питтсбург» – со времен, когда они брали Кубок Стэнли. Импонирует их система игры. Сейчас был в сборной, работал с Сергеем Викторовичем Гончаром.

– Он какие-то интересные вещи рассказывал?

– Его система игры подразумевает помощь игрокам. Ты, по сути, играешь в хоккей, делаешь инстинктивные вещи, вся пятерка знает, что все будут делать. При этом ты об этом не думаешь. То есть такая система помогает тебе играть. Ты постоянно двигаешься, идешь в давление, играешь плотно, клюшка на шайбе. Просто потом это все складывается в один большой пазл, – сказал форвард «Салавата». 

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5 комментариев

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Anita_Goferdump
протеже роттенберга растет. жха как насмотрится 800 матчей и понеслось.
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FaithDevotion
Ответ Иван_Флягин
Только нахлобучивают вас как детей любым составом))
Особенно Каролина в 2010-м году нахлобучила, ага)
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Антон Якимцев
Тяжело вписать ~20 Богов в настоящий потолок зарплат, этот же не KHL.
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Дмитрий Александрович
Как раз НХЛ интересно смотреть игры. В КХЛ наоборот, хайлайты еще можно посмотреть, но игры… я не выдерживаю
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Иван_Флягин
Только нахлобучивают вас как детей любым составом))
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