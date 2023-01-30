Проект 30-этажного апарт-отеля компании Дацюка пройдет общественные обсуждения

Проект отеля компании Павла Дацюка пройдет общественные обсуждения.

В Екатеринбурге выставили на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера. Они продлятся до 24 февраля.

Заказчиком проекта строительства 30-этажного апарт-отеля выступала компания «Регент», учредителем и директором которой является Александр Трунтаев.

Трунтаев также совладелец ООО «АЛМИ» – застройщика апартаментов Radius Central House. Вторым соучредителем компании значится бывший хоккеист « » .

В сентябре 2022 года мэрия Екатеринбурга согласовала строительство гостиничного комплекса на берегу Исети.

Компания выкупила участок площадью 2285 кв. м на торгах в марте 2021 года за 22,37 миллион руб. Больше полутора лет длится подготовка градостроительной документации.