Проект 30-этажного апарт-отеля компании Дацюка пройдет общественные обсуждения

Теги Автомобилист Павел Дацюк бизнес КХЛ Хоккей

Проект отеля компании Павла Дацюка пройдет общественные обсуждения.

В Екатеринбурге выставили на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера. Они продлятся до 24 февраля.

Заказчиком проекта строительства 30-этажного апарт-отеля выступала компания «Регент», учредителем и директором которой является Александр Трунтаев. 

Трунтаев также совладелец ООО «АЛМИ» – застройщика апартаментов Radius Central House. Вторым соучредителем компании значится бывший хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк.

В сентябре 2022 года мэрия Екатеринбурга согласовала строительство гостиничного комплекса на берегу Исети. 

Компания выкупила участок площадью 2285 кв. м на торгах в марте 2021 года за 22,37 миллион руб. Больше полутора лет длится подготовка градостроительной документации.

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ko Vi
судя по всему, общественные обсуждения будут проходить на Спортсе в этой ветке
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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