Уилсон пропустит следующие два матча «Вашингтона» из-за травмы
Том Уилсон не сыграет за «Вашингтон» до паузы на Матч звезд НХЛ.
Таким образом, канадский нападающий «Кэпиталс» из-за повреждения пропустит ближайшие две игры команды против «Торонто» и «Коламбуса».
Об этом сообщил главный тренер команды Питер Лавиолетт. После звездного уик-энда статус игрока вновь оценят.
Уилсон заблокировал бросок и получил травму нижней части тела по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3).
Напомним, что по ходу сезона форвард вернулся в состав «Вашингтона» после операции по восстановлению разорванной передней крестообразной связки.
Уилсон набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 7» в 8 матчах чемпионата.
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