Уилсон пропустит следующие два матча «Вашингтона» из-за травмы

Теги травмы Торонто Вашингтон Коламбус НХЛ Том Уилсон Хоккей

Том Уилсон не сыграет за «Вашингтон» до паузы на Матч звезд НХЛ.

Таким образом, канадский нападающий «Кэпиталс» из-за повреждения пропустит ближайшие две игры команды против «Торонто» и «Коламбуса».

Об этом сообщил главный тренер команды Питер Лавиолетт. После звездного уик-энда статус игрока вновь оценят.

Уилсон заблокировал бросок и получил травму нижней части тела по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3).

Напомним, что по ходу сезона форвард вернулся в состав «Вашингтона» после операции по восстановлению разорванной передней крестообразной связки.

Уилсон набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 7» в 8 матчах чемпионата.

1 комментарий

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Direct free kick
Когда Уилсон вернётся, то лягут сразу и питтсбург и бостон и другие недостойные клубы НХЛ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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