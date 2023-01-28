Уилсон пропустит следующие два матча «Вашингтона» из-за травмы

не сыграет за « » до паузы на Матч звезд .

Таким образом, канадский нападающий «Кэпиталс» из-за повреждения пропустит ближайшие две игры команды против « » и « ».

Об этом сообщил главный тренер команды Питер Лавиолетт. После звездного уик-энда статус игрока вновь оценят.

Уилсон заблокировал бросок и получил травму нижней части тела по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3).

Напомним, что по ходу сезона форвард вернулся в состав «Вашингтона» после операции по восстановлению разорванной передней крестообразной связки.

Уилсон набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 7» в 8 матчах чемпионата.