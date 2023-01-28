«Вегас» проиграл 7 из 9 последних игр. Айкел без голов 6 игр подряд, Маршессо – 7, Стивенсон – 8, Райлли Смит – 10

Ведущие нападающие «Вегаса» имеют продолжительные серии без забитых голов.

«Голден Найтс» проиграли «Рейнджерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата . Это поражение стало седьмым в девяти последних играх для команды тренера Брюса Кэссиди.

Не беря в расчет Марка Стоуна, четыре форварда « » из списка лучших снайперов команды не забивают не протяжении несколько игр подряд.

не забил ни одного гола в 6 последних матчах, – в 7 играх, – в 8 играх, – в 10 играх.

На счету Айкела 15 шайб в этом сезоне, у Маршессо – 15, у Стивенсона – 11, у Смита – 18.