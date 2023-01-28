«Вегас» проиграл 7 из 9 последних игр. Айкел без голов 6 игр подряд, Маршессо – 7, Стивенсон – 8, Райлли Смит – 10

Теги НХЛ Вегас Райлли Смит Чендлер Стивенсон Джонатан Маршессо Джек Айкел Брюс Кэссиди Хоккей

Ведущие нападающие «Вегаса» имеют продолжительные серии без забитых голов.

«Голден Найтс» проиграли «Рейнджерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало седьмым в девяти последних играх для команды тренера Брюса Кэссиди.

Не беря в расчет Марка Стоуна, четыре форварда «Вегаса» из списка лучших снайперов команды не забивают не протяжении несколько игр подряд.

Джек Айкел не забил ни одного гола в 6 последних матчах, Джонатан Маршессо – в 7 играх, Чендлер Стивенсон – в 8 играх, Райлли Смит – в 10 играх.

На счету Айкела 15 шайб в этом сезоне, у Маршессо – 15, у Стивенсона – 11, у Смита – 18.

6 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Владимир Меркулов
Не самое плохое время для спада. Задел на ПО есть
Их уже по потерянным обгоняет Миннесота и догоняет Колорадо
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Slima008
Пора маннинена вызывать
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Владимир Меркулов
Ответ Zomourning33
О каком заделе речь? На Западе с натяжкой у Далласа и Виннипега есть задел, остальные в борьбе, особенно в Тихоокеанском дивизионе, где 5 место отстает от 1 на 5 очков с игрой в запасе.
Может вы и правы, но я исхожу из того, что если спад неизбежен, то лучше сейчас, во время АСГ все отдохнут. А потом, я просто не верю в Калгари в этом году + Ванкувер, похоже всё
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Zomourning33
Ответ Владимир Меркулов
Не самое плохое время для спада. Задел на ПО есть
О каком заделе речь? На Западе с натяжкой у Далласа и Виннипега есть задел, остальные в борьбе, особенно в Тихоокеанском дивизионе, где 5 место отстает от 1 на 5 очков с игрой в запасе.
+6
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+6
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Zomourning33
Эдмонтон отстает от Вегаса всего на 3 очка, имея игру в запасе. А как начинал Вегас... И как же они плохо играют дома.
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Владимир Меркулов
Не самое плохое время для спада. Задел на ПО есть
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