«Вегас» проиграл 7 из 9 последних игр. Айкел без голов 6 игр подряд, Маршессо – 7, Стивенсон – 8, Райлли Смит – 10
Ведущие нападающие «Вегаса» имеют продолжительные серии без забитых голов.
«Голден Найтс» проиграли «Рейнджерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало седьмым в девяти последних играх для команды тренера Брюса Кэссиди.
Не беря в расчет Марка Стоуна, четыре форварда «Вегаса» из списка лучших снайперов команды не забивают не протяжении несколько игр подряд.
Джек Айкел не забил ни одного гола в 6 последних матчах, Джонатан Маршессо – в 7 играх, Чендлер Стивенсон – в 8 играх, Райлли Смит – в 10 играх.
На счету Айкела 15 шайб в этом сезоне, у Маршессо – 15, у Стивенсона – 11, у Смита – 18.
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