Мартемьянов об упущенном преимуществе «Сибири»: «Адмирал» 60 очков не на улице нашел, ребята играть умеют»

прокомментировал победу в матче с « » (3:2 Б).

– Напряженнейший матч, обе команды играли на результат, четко выполняли игровое задание. Поведя в счете, мы больше внимания акцентировали на обороне.

Первый наш пропущенный гол, я считаю, был нелогичный. Естественно, они сразу полетели и забили. То, что они хотели сделать – сделали.

Перевели игру в овертайм, в меньшинстве неплохо сыграли сегодня. Ну а по буллитам выиграли. Боевая и хорошая игра.

– То, что команда второй матч подряд, уверенно ведя в счете, упускает преимущество, для вас – звоночек?

– Команда «Адмирал» 60 очков не на улице нашла. Значит, ребята играть умеют. Там есть кому играть, и мы очень основательно готовились к этой игре. Я благодарен команде, и два периода, я считаю, играли хорошо. А то, что соперник силен, я в этом не сомневался.

– Как оцените игру команды в большинстве в этом матче?

– Сегодня численное неравенство улучшилось, и в большинстве, и в меньшинстве. И моменты были хорошие, забили гол, жаль что не забили еще. Парни молодцы, сконцентрировались на этом, – сказал главный тренер « ».

«Сибирь» выиграла 8 из 10 последних матчей