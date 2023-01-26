Мартемьянов об упущенном преимуществе «Сибири»: «Адмирал» 60 очков не на улице нашел, ребята играть умеют»

Теги Сибирь КХЛ Андрей Мартемьянов Адмирал Хоккей

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (3:2 Б).

– Напряженнейший матч, обе команды играли на результат, четко выполняли игровое задание. Поведя в счете, мы больше внимания акцентировали на обороне.

Первый наш пропущенный гол, я считаю, был нелогичный. Естественно, они сразу полетели и забили. То, что они хотели сделать – сделали.

Перевели игру в овертайм, в меньшинстве неплохо сыграли сегодня. Ну а по буллитам выиграли. Боевая и хорошая игра.

– То, что команда второй матч подряд, уверенно ведя в счете, упускает преимущество, для вас – звоночек?

– Команда «Адмирал» 60 очков не на улице нашла. Значит, ребята играть умеют. Там есть кому играть, и мы очень основательно готовились к этой игре. Я благодарен команде, и два периода, я считаю, играли хорошо. А то, что соперник силен, я в этом не сомневался.

– Как оцените игру команды в большинстве в этом матче?

– Сегодня численное неравенство улучшилось, и в большинстве, и в меньшинстве. И моменты были хорошие, забили гол, жаль что не забили еще. Парни молодцы, сконцентрировались на этом, – сказал главный тренер «Сибири». 

«Сибирь» выиграла 8 из 10 последних матчей

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sibirachok
Главное после оплеухи от Хабаровского "Амура", "Сибирь" сыграла более менее хорошо. Александр Шаров всё подчистил голами на буллитах. Удачи во втором матче во Владивостоке!❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Литвинов
Всё по делу
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий