«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Сибири» по буллитам. Это 5-е поражение команды подряд

Теги Сибирь КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Либор Шулак Александр Шаров Николай Чебыкин Хоккей

«Адмирал» уступил «Сибири» (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятое поражение команды тренера Леонида Тамбиева подряд.

К 31-й минуте игры с «Сибирью» клуб уступал со счетом 0:2, но сумел отыграться благодаря шайбам Либора Шулака и Николая Чебыкина.

Решающий буллит в матче забил нападающий «Сибири» Александр Шаров.

На данный момент «Адмирал» занимает седьмое место в таблице Востока, набрав 61 балл в 55 играх.

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1 комментарий

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Юрий Шанцын
Хорошая игра, хороший счёт. Ребята молодцы, боролись до последней минуты. К сожалению, госпожа удача была не с нами. Ничего страшного, работаем дальше!!! Вперёд Адмирал!!! Мы верим в ва с!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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