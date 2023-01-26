«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Сибири» по буллитам. Это 5-е поражение команды подряд
«Адмирал» уступил «Сибири» (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это пятое поражение команды тренера Леонида Тамбиева подряд.
К 31-й минуте игры с «Сибирью» клуб уступал со счетом 0:2, но сумел отыграться благодаря шайбам Либора Шулака и Николая Чебыкина.
Решающий буллит в матче забил нападающий «Сибири» Александр Шаров.
На данный момент «Адмирал» занимает седьмое место в таблице Востока, набрав 61 балл в 55 играх.
1 комментарий