«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Сибири» по буллитам. Это 5-е поражение команды подряд

« » уступил «Сибири» (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятое поражение команды тренера подряд.

К 31-й минуте игры с «Сибирью» клуб уступал со счетом 0:2, но сумел отыграться благодаря шайбам и .

Решающий буллит в матче забил нападающий « » Александр Шаров.

На данный момент «Адмирал» занимает седьмое место в таблице Востока, набрав 61 балл в 55 играх.