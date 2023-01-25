Сергачев против «Миннесоты»: 2 передачи, 4 броска, 5 хитов и «+2» за 22:21. У него 33 очка в 44 играх

Теги Тампа-Бэй Миннесота НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой».

Защитник «Тампы» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (4:2). 

На счету Сергачева стало 33 (6+27) очка в 44 играх сезона при полезности «+5». 

Сегодня Михаил (22:21, 2:27 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве, «+2») нанес 4 броска в створ, применил 5 силовых приемов, сделал 1 блок и 1 перехват. Также получил малый штраф. 

3 комментария

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dem
Может выйти на уровень очко за игру уже в следующем сезоне!
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Zomourning33
Сергачев - 0,75 очка за игру. Хедман - 0,72 очка за игру. При том, что у Вити была серия из 12 матчей, где он набрал 1 очко.

Я же говорил, что такими темпами Хедман догонит по темпу очков Сергачева.

Но Миша молодец все равно. Ему осталось 8 очков до личного рекорда за сезон.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Первый гол Мишин косяк конечно, не попал по летящей шайбе. И не догнал Эрикссона
+1
-1
0
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