Сергачев против «Миннесоты»: 2 передачи, 4 броска, 5 хитов и «+2» за 22:21. У него 33 очка в 44 играх

сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой».

Защитник « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата против «Уайлд» (4:2).

На счету Сергачева стало 33 (6+27) очка в 44 играх сезона при полезности «+5».

Сегодня Михаил (22:21, 2:27 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве, «+2») нанес 4 броска в створ, применил 5 силовых приемов, сделал 1 блок и 1 перехват. Также получил малый штраф.