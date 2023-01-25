Сергачев против «Миннесоты»: 2 передачи, 4 броска, 5 хитов и «+2» за 22:21. У него 33 очка в 44 играх
Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой».
Защитник «Тампы» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (4:2).
На счету Сергачева стало 33 (6+27) очка в 44 играх сезона при полезности «+5».
Сегодня Михаил (22:21, 2:27 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве, «+2») нанес 4 броска в створ, применил 5 силовых приемов, сделал 1 блок и 1 перехват. Также получил малый штраф.
Я же говорил, что такими темпами Хедман догонит по темпу очков Сергачева.
Но Миша молодец все равно. Ему осталось 8 очков до личного рекорда за сезон.