Воробьев о 2:4 от «Сибири»: «Исход матча мы решили сами, допустив персональные ошибки»

Теги Металлург Мг Сибирь Илья Воробьев КХЛ Александр Бурмистров Эдди Паскуале Илья Набоков Роман Канцеров Хоккей

Илья Воробьев высказался после матча против «Сибири» (2:4).

«Хорошая игра, быстрая, много борьбы. При довольно качественном хоккее от нас исход матча мы решили сами, допустив персональные ошибки.

Мне понравилось, как мы выглядели по игре, но результата нет, надо продолжать работать. Не сказал бы, что мы заигрывались, в моментах с пропущенными голами – возможно. Готовились что к такому сопернику.

Бурмистров дал нам то, на что мы рассчитывали от него. Довольно неплохо [сыграл], хорошо, что забил. Канцерову стоит добавлять в здоровье. Он талантливый парень, но с мужиками толкаться ему пока сложно.

Почему не дали шанс Набокову? У нас не такая ситуация сейчас, чтобы шансы всем раздавать. Эдди [Паскуале] сыграл нормально – понятно, что, когда он свежее, он может один «лишний» сэйв сделать», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» проиграл 5 из 6 последних матчей

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1 комментарий

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Виталий Желтоусов
Согласен с тренером, но главное для Магнитики это выйти на пик формы к играм плей офф. Впрочем это касается любой команды.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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