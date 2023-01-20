Воробьев о 2:4 от «Сибири»: «Исход матча мы решили сами, допустив персональные ошибки»

высказался после матча против « » (2:4).

«Хорошая игра, быстрая, много борьбы. При довольно качественном хоккее от нас исход матча мы решили сами, допустив персональные ошибки.

Мне понравилось, как мы выглядели по игре, но результата нет, надо продолжать работать. Не сказал бы, что мы заигрывались, в моментах с пропущенными голами – возможно. Готовились что к такому сопернику.

дал нам то, на что мы рассчитывали от него. Довольно неплохо [сыграл], хорошо, что забил. Канцерову стоит добавлять в здоровье. Он талантливый парень, но с мужиками толкаться ему пока сложно.

Почему не дали шанс Набокову? У нас не такая ситуация сейчас, чтобы шансы всем раздавать. Эдди [ ] сыграл нормально – понятно, что, когда он свежее, он может один «лишний» сэйв сделать», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» проиграл 5 из 6 последних матчей