Беглов – Путину о новой арене СКА: «Это там, где должен проходить ЧМ по хоккею, но мы проведем свой матч, думаю, летом»

Александр Беглов доложил о ходе строительства «СКА Арены».

Ввод арены в эксплуатацию запланирован на текущий 2023 год. По словам губернатора Санкт-Петербурга, первый матч на новой арене можно будет провести уже летом.

«Есть свои трудности, но я думаю, что первый матч…Это там, где должен проходить чемпионат по хоккею, но, как Вы говорили, мы проведем свой матч там, и я думаю, что летом это произойдет», – сказал Беглов президенту РФ.

На данный момент завершается монтаж центральной части фасада арены. Внутри здания продолжается монтаж инженерных сетей и отделка помещений.

Новая арена СКА: 7 этажей, космос в раздевалке и стоимость места в три раза выше, чем у футбольной «Газпром Арены»