Беглов – Путину о новой арене СКА: «Это там, где должен проходить ЧМ по хоккею, но мы проведем свой матч, думаю, летом»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Политика Александр Беглов Хоккей

Александр Беглов доложил Владимиру Путину о ходе строительства «СКА Арены».

Ввод арены в эксплуатацию запланирован на текущий 2023 год. По словам губернатора Санкт-Петербурга, первый матч на новой арене можно будет провести уже летом.

«Есть свои трудности, но я думаю, что первый матч…Это там, где должен проходить чемпионат по хоккею, но, как Вы говорили, мы проведем свой матч там, и я думаю, что летом это произойдет», – сказал Беглов президенту РФ.

На данный момент завершается монтаж центральной части фасада арены. Внутри здания продолжается монтаж инженерных сетей и отделка помещений.

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7 комментариев

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sabur
Можно свой матч на двух аренах сразу. Сначала с Таджикистаном на новой арене, а 3й период на старой.
+1
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Ковид 07.10.52
Этот тип точно губернатор того города, который называет себя культурной столицей...двух слов связать не может....
+3
0
+3
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NoWar
Ответ Melnikov1968
Речь у Беглова литературная:) Сплошные "там", "где", "как". Совсем тупой что ли?
Близко к этому
+2
0
+2
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Melnikov1968
Речь у Беглова литературная:) Сплошные "там", "где", "как". Совсем тупой что ли?
+3
0
+3
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Дмитрий9779
🤦
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0
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Любитель побеждать
Свой матч - с блэк-джеком и Путиным.
+1
0
+1
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Ебздрогыч
У Беглова не очень отношения со льдом, снегом и зимой в целом, судя по Питеру.
+6
0
+6
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