Квартальнов о поражении от СКА в 2015-м после 3-0 в серии: «Хотели расслабить ребят, пригласили артистов, был мини-концерт. Это сыграло негативную роль, чисто моя ошибка»

Теги ЦСКА СКА Дмитрий Квартальнов КХЛ Кубок Гагарина Денис Казанский Хоккей

Дмитрий Квартальнов рассказал о своей ошибке в розыгрыше Кубка Гагарина-2015. 

В финале Западной конференции ЦСКА под руководством Квартальнова проиграл СКА (3-4), хотя по ходу серии вел 3-0. 

– Мы знаем тренеров, которые приходили и с первой попытки брали Кубок Гагарина. У вас таких попыток было достаточно, вы были совсем близко, и вы пережили, такое ощущение, всю гамму чувств. Начнем с того, что было в ЦСКА, когда вы ведете 3-0 у СКА, и потом все это переворачивается. И потом победа СКА в общей серии, и они идут дальше. Чему вас научила эта история?

– Ну, я понимаю, мы сделали одну неправильную вещь после 3-0. Хотели немножко расслабить ребят, этого не нужно было делать. Пригласили – не то что мы праздновали – пригласили артистов. 

Там был узкий командный вечер. Это, наверное, сыграло негативную роль. 

– То есть они поверили, что все закончилось?

– Я хотел чуть-чуть другого, хотел, чтобы они были собранные, и хотел их немножко расслабить. Это, наверное, чисто моя ошибка. Такой был мини-концерт...

– Там музыканты были или стендаперы? 

– Были и музыканты, и весь вечер вел такой человек... Вот это сказалось, я так понимаю. Тут нужно было доиграть в хоккей, тем более был такой большой гандикап, 3:0. Ну и потом все пошло наперекосяк, – сказал бывший главный тренер ЦСКА в разговоре с ведущим передачи «Хоккей не футбол» Денисом Казанским.

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3 комментария

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Сергей Вятич
ДВ, благородно, что берёте эту историю на себя, жест мужчины. Кто знает, что именно произошло в том марте и отчасти апреле, тот оценит этот великодушный жест «зарыть топор». Только последующие 5 лет из года в год подтверждают безнадёжно испорченную тогда карму соперника, начиная со странного на первый взгляд ухода Быкова. Менялись тренеры, составы, но всегда результат неизменен, как возмездие. «Бог не тимошка, видит немножко» - народная пословица.
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Ыжык
Короче отпраздновали )
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Vadoniy
Огонь. Так можно перед третьим периодом и водовку открыть в раздевалке, чтоб расслабиться))
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+1
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