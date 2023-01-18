Квартальнов о поражении от СКА в 2015-м после 3-0 в серии: «Хотели расслабить ребят, пригласили артистов, был мини-концерт. Это сыграло негативную роль, чисто моя ошибка»

рассказал о своей ошибке в розыгрыше Кубка Гагарина-2015.

В финале Западной конференции ЦСКА под руководством Квартальнова проиграл СКА (3-4), хотя по ходу серии вел 3-0.

– Мы знаем тренеров, которые приходили и с первой попытки брали . У вас таких попыток было достаточно, вы были совсем близко, и вы пережили, такое ощущение, всю гамму чувств. Начнем с того, что было в ЦСКА, когда вы ведете 3-0 у СКА, и потом все это переворачивается. И потом победа СКА в общей серии, и они идут дальше. Чему вас научила эта история?

– Ну, я понимаю, мы сделали одну неправильную вещь после 3-0. Хотели немножко расслабить ребят, этого не нужно было делать. Пригласили – не то что мы праздновали – пригласили артистов.

Там был узкий командный вечер. Это, наверное, сыграло негативную роль.

– То есть они поверили, что все закончилось?

– Я хотел чуть-чуть другого, хотел, чтобы они были собранные, и хотел их немножко расслабить. Это, наверное, чисто моя ошибка. Такой был мини-концерт...

– Там музыканты были или стендаперы?

– Были и музыканты, и весь вечер вел такой человек... Вот это сказалось, я так понимаю. Тут нужно было доиграть в хоккей, тем более был такой большой гандикап, 3:0. Ну и потом все пошло наперекосяк, – сказал бывший главный тренер в разговоре с ведущим передачи «Хоккей не футбол» Денисом Казанским.