высказался касательно философии «Динамо».

– Чем нынешняя молодежь отличается от тех, кому сейчас 30?

– Да ничем не отличается. Они так же учатся. Когда у них есть пример перед глазами, это происходит быстрее. Они все впитывают. Кто не принимает требования, тот не остается в клубе.

Когда я играл, была преемственность поколений. Динамовский дух – не просто слова. Это было начиная от базы в Новогорске, заканчивая музеем. В какой-то момент это все потерялось. В тренерском штабе у нас сейчас все динамовцы, мы в прошлом году решили возродить все традиции. Хотим, чтобы это перекинулось и на школу, там тоже много динамовцев работает. Мы даже написали нашу философию, требования к игрокам.

– Но все равно ведь в ваше время отношение было другим. Сейчас оно более лояльное и мягкое.

– Оно у нас не мягкое и не лояльное. Я почему и начал говорить про философию «Динамо». Мы не дребезжим перед молодыми. Все ребята, которые у нас играют, соответствуют нашему уровню. Много игроков, которых нет уже здесь, именно по этой причине.

– На какие-то вещи поменяли взгляды при работе с молодыми?

– На очень многие. Взять внешний вид. Ну, это молодежь. Она разная. Музыка, фильмы, поведение. На это приходится закрывать глаза, потому что понимаешь, что они другие. Я ко всему отношусь спокойно. Такое сейчас время, – сказал главный тренер « ».