Кудашов об отъезде молодежи в Америку: «Чем больше игроков выступает по всему миру, тем сильнее становится наш хоккей. Кому-то я сам говорил, что пора ехать»

Главный тренер « » высказался об отъезде российских хоккеистов в США.

– Большая проблема – отъезд молодежи в Америку после одного успешного сезона в России. Как объяснить игроку, что ему рано? Или вообще не стоит останавливать?

– У меня в командах было много игроков, которые уезжали. Кому-то ты объясняешь, что ехать рано. Кому-то я говорил, что пора ехать. Но фамилии называть не буду. Для самого игрока нужно было уезжать. Все это индивидуально.

Хотя я все равно сторонник того, что, чем больше игроков выступает по всему миру, тем сильнее становится наш хоккей. Если вы возьмете канадцев, то они играют везде. Сегодня ради интереса открыл составы команд в Англии, так там 90% канадцы. Когда сам играл в Германии, помню, что там больше половины команды – ребята из Канады. И тренеры, и менеджеры из Канады везде работают.

– Но, если в НХЛ игрок получает 7-9 минут игрового времени, наверное, лучше играть в первом звене команды ?

– Лучше. Но, играя по 7 минут в НХЛ, человек понимает, что следующим этапом для него будет играть по 12 минут и так далее. Смотря какие цели люди преследуют, – сказал Кудашов.