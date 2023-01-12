Леонид Тамбиев: «Адмирал» был ближе к победе, чем «Металлург». Гутик пробегал все челноки: хорошие руки, были бы такие же ноги – цены бы не было»

прокомментировал победу над « » (2:1 Б).

– Довольны, что наконец-то победили «Металлург». До этого три игры упирались, все было рядом. Здесь, в Магнитогорске, не дотерпели тот матч, пропустили необязательный третий гол.

Сегодня первый период тяжело входили в игру. У нас не все получалось, соперник доминировал, был быстрее, конкретнее в борьбе.

Начиная со второго периода немного подкорректировали, уже совсем другая была игра. Считаю, что мы создали много голевых моментов, проявили волю к победе.

Молодое звено Шэна сравняло счет. Они в принципе неплохо играли. Дальше – овертайм, там тоже могли закончить. Рад, что выиграли по буллитам.

Наверное, мы были ближе к победе, нежели «Металлург». Победили заслуженно. Сейчас немножко поулыбаемся и поедем дальше играть (улыбается). Всех с победой.

– В третьем периоде четвертое номинально звено воплотило количество в качество. И буллит – почему Гутик в такой момент?

– Вы не представляете, сколько с ним работы было проделано, когда он был в резервном составе.

Думаю, что все челноки, которые существуют в хоккее, он пробегал. Подтянули его физически, у него хорошие руки, были бы такие же ноги – вообще цены бы ему не было.

Не хватает немножко силенок, но он правильно все воспринял, не надувал слюни, а трудился, работал. Может быть, его раньше надо было поставить, но дай Бог, чтобы он так же играл стабильно.

Вторую игру подряд я в принципе очень доволен им и этой тройкой. Мы недавно создали ее и за две игры видно, что у ребят химия появляется.

Он сейчас завоевал место в составе, пусть не отдает его, тем более старшим товарищам. Я на паспорт не смотрю, но если он так будет играть – сядут на трибуну старшие товарищи, он будет играть. Все просто, – сказал главный тренер « ».