Бенирс забил в 5 играх подряд – рекорд «Сиэтла». Победная серия клуба достигла 6 матчей
Мэттью Бенирс забил в 5 играх подряд – рекорд «Сиэтла».
20-летний нападающий набрал 9 (5+4) очков в последних 5 матчах.
Второй номер драфта НХЛ-2021 лидирует в гонке бомбардиров среди новичков с 34 (16+18) баллами в 40 играх.
Сегодня на его счету гол и передача в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3).
Победа стала для «Кракена» 6-й подряд. Клуб идет на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 52 очками в 40 играх.
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