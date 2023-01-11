Бенирс забил в 5 играх подряд – рекорд «Сиэтла». Победная серия клуба достигла 6 матчей

забил в 5 играх подряд – рекорд « ».

20-летний нападающий набрал 9 (5+4) очков в последних 5 матчах.

Второй номер драфта НХЛ-2021 лидирует в гонке бомбардиров среди новичков с 34 (16+18) баллами в 40 играх.

Сегодня на его счету гол и передача в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:3).

Победа стала для «Кракена» 6-й подряд. Клуб идет на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 52 очками в 40 играх.