Бенирс забил в 5 играх подряд – рекорд «Сиэтла». Победная серия клуба достигла 6 матчей

Теги Баффало НХЛ рекорды Сиэтл Мэттью Бенирс Хоккей

Мэттью Бенирс забил в 5 играх подряд – рекорд «Сиэтла».

20-летний нападающий набрал 9 (5+4) очков в последних 5 матчах.

Второй номер драфта НХЛ-2021 лидирует в гонке бомбардиров среди новичков с 34 (16+18) баллами в 40 играх.

Сегодня на его счету гол и передача в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (4:3).

Победа стала для «Кракена» 6-й подряд. Клуб идет на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 52 очками в 40 играх. 

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1 комментарий

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errny
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Молодец, парень, он и в университетской команде шороху наводил.... Ребята, наши, русские, берите пример с этого парня, а не с того, что на мчм феерил...
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