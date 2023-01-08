Андрей Свечников сделал передачу и забил буллит в послематчевой серии с «Коламбусом». У него 19+15 в 40 играх

Форвард «Каролины» сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Коламбусом» (3:4 Б).

Россиянин набрал 34-е (19+15) очко в сезоне, продлив безголевую серию до 4 игр. Всего он провел 40 матчей.

Также Свечников реализовал буллит в послематчевой серии.

Сегодня за 20:37 (4:19 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 1 хит, 4 минуты штрафа, полезность – «минус 1».