Андрей Свечников сделал передачу и забил буллит в послематчевой серии с «Коламбусом». У него 19+15 в 40 играх

Теги Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 Б).

Россиянин набрал 34-е (19+15) очко в сезоне, продлив безголевую серию до 4 игр. Всего он провел 40 матчей.

Также Свечников реализовал буллит в послематчевой серии.

Сегодня за 20:37 (4:19 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 1 хит, 4 минуты штрафа, полезность – «минус 1».

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2 комментария

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Stefen
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Не самый лучший матч для Свечникова. Причём оба его удаления были реализованы Марченко
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Osik92
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И буллит забил
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