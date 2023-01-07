Юрий Новиков: «Поражаюсь, когда слышу от наших специалистов, что им неинтересен МЧМ. Вы должны записывать и анализировать, чемпионат получился очень интересным»

удивлен отсутствием интереса к МЧМ-2023 со стороны российских специалистов.

«Молодежный чемпионат мира – это то счастье, в котором мне довелось принимать участие. В 2011-м это был величайший праздник для всего хоккейного мира.

Родители, которые переживали за своих детей – для них это были соревнования самого высокого уровня. И в этом их уникальность. Как не вспомнить, что во время ковида удалось провести чемпионат, ребята разыграли медали. Это большая и серьезная работа ИИХФ.

Понятно, что наше неучастие не имеет никакого отношения к спорту. Постоянно об этом говорить нет смысла, мы можем уйти в другую сторону. Совершенно очевидно, что потеря любой топовой команды снижает значимость соревнований. Но, тем не менее, мы должны быть в хоккейном содружестве.

Нам нужно поддерживать и хвалить развитие хоккея в любых странах. Да, плохо сыграла Австрия. Но это наши хоккейные братья. Достойно выступила команда Чехии. Почему бы ее не похвалить? Небольшая страна с ограниченными возможностями.

Но посмотрите, как сражаются ребята! То же самое можно сказать и про наших соседей финнов. Если мы не видим позитива, то это не совсем честно по отношению к хоккею и ребятам, сражающимся за золото.

То, что они проходят без нас – это неправильно. Уровень соперничества падает, и это нечестно по отношению к молодым ребятам. Молодежи принадлежит будущее хоккея. Это завтрашний день.

Когда я слышу от некоторых наших специалистов, что им неинтересен МЧМ, то я просто поражаюсь. Как это? Вы должен сидеть с ручкой и блокнотом и записывать матчи, анализировать их и смотреть.

Мне было бы интересно посмотреть на наших ребят. Наша позиция однозначна: без нас плохо, мы с такими решениями не согласны.

Но нужно понимать, что если мы продолжим говорить, что без нас никак, то этот поезд так и будет ехать все дальше и дальше, а мы будем стоять на полустанке. Чемпионат получился очень интересным и достойным.

У США была прекрасная команда. Как бились финны, а шведы их раз – и переехали. Драматургия спорта очень важна. В новом году желаю возвращения нашего молодежного спорта на международные площадки. Мы поднимем уровень соревнований», – сказал заслуженный тренер России.