Овечкин – 2-я звезда матча с «Баффало»: дубль, 7 бросков, 4 хита и «+2» за 20:33

Теги Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин стал 2-й звездой матча с «Баффало».

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (4:5 ОТ), забросив 27-ю и 28-ю шайбы в текущем сезоне (807-ю и 808-ю в рамках регулярок за карьеру). 

В 40 матчах текущего сезона нападающий набрал 47 (28+19) баллов при общей полезности «+2».

Сегодня Овечкин (29:33, 2:00 – в большинстве, «+2») нанес 7 бросков в створ, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Овечкин забил 807-й и 808-й голы в НХЛ. До Гретцки – 86 шайб

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7 комментариев

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Сивуч
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У Овечкина за матч 7 бросков - 2 гола. У Томпсона 5 бросков - 3 года. Ноунейм идет на 60 голов. Залетает почти всё. 2 хет-трика и еще пента-трик в сезоне. 11 шайб. Ты кто такой?
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Crenk
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Ответ Artemque
Как можно так не жалеть Шмурнова?
Придёт и на улицу Шмурнова праздник
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Breadman
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Ови терминатор! 😎
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Кино Музыка
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Вот и плюсы в полезности подошли. Уже 10-й среди россиян.
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Кагов
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Томпсон опередил Ови, сделал Хет-трик. Если бы в овертайме забил Ови, а не Томпсон, был бы Хет-трик у Ови, и он бы был первой звездой, и догнал бы Томпсона по шайбам, по 29. А сейчас 30-28 в пользу Томпсона, он победил в личном рандеву. Но мы болеем за Ови! У него отличный ход!
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Artemque
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Как можно так не жалеть Шмурнова?
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alexpashc1982@gmail.com
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Отлично январь распечатал
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