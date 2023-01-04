Овечкин – 2-я звезда матча с «Баффало»: дубль, 7 бросков, 4 хита и «+2» за 20:33

стал 2-й звездой матча с « ».

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (4:5 ОТ), забросив 27-ю и 28-ю шайбы в текущем сезоне (807-ю и 808-ю в рамках регулярок за карьеру).

В 40 матчах текущего сезона нападающий набрал 47 (28+19) баллов при общей полезности «+2».

Сегодня Овечкин (29:33, 2:00 – в большинстве, «+2») нанес 7 бросков в створ, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю.

Овечкин забил 807-й и 808-й голы в НХЛ. До Гретцки – 86 шайб