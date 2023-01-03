Канада сыграет с США в 1/2 финала МЧМ-2023, Швеция – с Чехией

Канада сыграет с США в 1/2 финала МЧМ-2023.

В Галифаксе и Монктоне завершился четвертьфинал турнира. По его итогам определились все полуфинальные пары.

МЧМ-2023

1/2 финала

4 января

Чехия – Швеция – 22:30

5 января

США – Канада – 02:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборная России не была допущена к участию.