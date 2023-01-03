Канада сыграет с США в 1/2 финала МЧМ-2023, Швеция – с Чехией
Канада сыграет с США в 1/2 финала МЧМ-2023.
В Галифаксе и Монктоне завершился четвертьфинал турнира. По его итогам определились все полуфинальные пары.
МЧМ-2023
1/2 финала
4 января
Чехия – Швеция – 22:30
5 января
США – Канада – 02:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборная России не была допущена к участию.
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