Канада сыграет с США в 1/2 финала МЧМ-2023, Швеция – с Чехией

Теги молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Чехии молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира Хоккей

Канада сыграет с США в 1/2 финала МЧМ-2023.

В Галифаксе и Монктоне завершился четвертьфинал турнира. По его итогам определились все полуфинальные пары.

МЧМ-2023

1/2 финала

4 января

Чехия – Швеция – 22:30

5 января 

США – Канада – 02:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Изначально молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборная России не была допущена к участию.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HCBV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Максим Киселёв
Бедард и Мичков это разные уровни. Жалко карьеру Мичкова, начинал оочень круто, а теперь почти не видно пацана
Слишком рано его вознесли, спасибо великому Ротенбергу, у парня к 18 годам уже корона прибита к голове...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wisdom
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Iuasamotu
Опять несправедливый расклад, ибо США с Канадой должны встречаться в финале, как самые величайшие хоккейные державы. Снова эти европейские профурсетки на халяву проскользнут в финал.
Фсем пофиг на бобров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wisdom
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неплохой шанс для шведов выйти в финал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Опять несправедливый расклад, ибо США с Канадой должны встречаться в финале, как самые величайшие хоккейные державы. Снова эти европейские профурсетки на халяву проскользнут в финал.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vlad_kuz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Максим Киселёв
Бедард и Мичков это разные уровни. Жалко карьеру Мичкова, начинал оочень круто, а теперь почти не видно пацана
"Пацана" вполне видно)), а чехи вынесут пиндостан))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Киселёв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бедард и Мичков это разные уровни. Жалко карьеру Мичкова, начинал оочень круто, а теперь почти не видно пацана
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oberkorn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чехи ну уж очень удивляют, за них и поболею
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Гарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бедард - это что-то с чем-то. Теперь уже точно становится нелепо, когда кто-то всерьез сравнивал его и Мичкова. Все-таки уровень канадца заоблачный
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Гаврош
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Словаки молодцы дали бой сегодня Канаде!После сирены было такое ощущение что это был финал а не четвертьфинал.Канадцы радовались как будто они взяли золото.У Словаков почти звезды на небе сошлись не хватило немного.Полуфиналы будут очень интересные.Будем топить за Чехов!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vlad_kuz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
кэнада-пиндостан)) вот пусть сами с собой и играют, их ещё чехи вынесут.., и это не чечены!))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий