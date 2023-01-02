«Сиэтл» и «Вегас» сыграют в «Зимней классике» в 2024 году на бейсбольном стадионе «Маринерс»

Следующая « » состоится в Сиэтле.

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн сообщил, что «Сиэтл» и « » станут участниками матча на открытом воздухе в 2024 году.

Игра пройдет на T-Mobile Park – домашнем стадионе бейсбольного клуба «Сиэтл Маринерс», который вмещает больше 47 тысяч зрителей.

«Сиэтл» и «Вегас» – два клуба, которые в течение последних лет были включены в состав НХЛ.

«Голден Найтс» начали выступать в лиге с сезона-2017/18, «Кракен» – с сезона-2021/22.