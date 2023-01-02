Панарин забил и сделал ассист в матче с «Флоридой». У него 10+33 в 38 играх
Артемий Панарин набрал 2 очка за результативность в матче с «Флоридой».
Форвард «Рейнджерс» в победной игре регулярного чемпионата НХЛ (5:3) сделал ассист на Мику Зибанежада в первом периоде, а в третьем забил сам.
Также за 17:39 на льду (3:07 в большинстве) Артемий совершил 5 хитов – больше всех в составах обеих команд. Показатель полезности – «+1».
В 38 играх сезона 31-летний россиянин набрал 43 (10+33) очка.
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