Панарин забил и сделал ассист в матче с «Флоридой». У него 10+33 в 38 играх

Теги Рейнджерс Флорида НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин набрал 2 очка за результативность в матче с «Флоридой».

Форвард «Рейнджерс» в победной игре регулярного чемпионата НХЛ (5:3) сделал ассист на Мику Зибанежада в первом периоде, а в третьем забил сам.

Также за 17:39 на льду (3:07 в большинстве) Артемий совершил 5 хитов – больше всех в составах обеих команд. Показатель полезности – «+1».

В 38 играх сезона 31-летний россиянин набрал 43 (10+33) очка.

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1 комментарий

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paster_bibo
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Ого Панарин в огне!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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