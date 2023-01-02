Панарин забил и сделал ассист в матче с «Флоридой». У него 10+33 в 38 играх

набрал 2 очка за результативность в матче с «Флоридой».

Форвард « » в победной игре регулярного чемпионата (5:3) сделал ассист на Мику Зибанежада в первом периоде, а в третьем забил сам.

Также за 17:39 на льду (3:07 в большинстве) Артемий совершил 5 хитов – больше всех в составах обеих команд. Показатель полезности – «+1».

В 38 играх сезона 31-летний россиянин набрал 43 (10+33) очка.