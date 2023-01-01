Защитник «Вашингтона» Густафссон набрал очки в 7-м матче подряд. У него 6+7 на отрезке

Защитник « » набрал очки в 7-м матче подряд.

В активе шведского игрока 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (9:2).

Он продлил свою результативную серию до 7 игр, в которых суммарно набрал 13 (6+7) очков.

Всего в сезоне у Густафссона стало 23 (6+17) очка в 38 играх.

Рекорд клуба для защитников по продолжительности результативной серии делят Роберт Пикар (10 матчей, 1978/79) и Эл Айэфрэти (10 матчей, 1992/93).