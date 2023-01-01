Защитник «Вашингтона» Густафссон набрал очки в 7-м матче подряд. У него 6+7 на отрезке

Теги Вашингтон НХЛ Эрик Густафссон Хоккей

Защитник «Вашингтона» Эрик Густафссон набрал очки в 7-м матче подряд.

В активе шведского игрока 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (9:2).

Он продлил свою результативную серию до 7 игр, в которых суммарно набрал 13 (6+7) очков. 

Всего в сезоне у Густафссона стало 23 (6+17) очка в 38 играх. 

Рекорд клуба для защитников по продолжительности результативной серии делят Роберт Пикар (10 матчей, 1978/79) и Эл Айэфрэти (10 матчей, 1992/93). 

1 комментарий

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e1ther - e1ther
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Отличный чувак,и поляну видит ,как надо и на ворота не боится лезть и катает широко,наконец то в Вашике такой появился,Орёл не в счёт)
+3
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+3
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