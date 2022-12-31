Сергей Гимаев-младший: «Я играл в «Барысе» и не видел никаких проблем с гимном России. Может, какие-то люди сидели, но это индивидуально»

высказался о том, что болельщики в Казахстане не встали со своих мест во время гимна России.

Напомним, что нападающий «Автомобилиста» заявил об этом в перерыве игры против «Барыса»: «С детства учат, что нужно вставать, когда играет гимн страны. Много людей сидели сегодня, когда играл российский гимн. Я думаю, это неприемлемо».

«Я играл три года в «Барысе» и никаких проблем с российским гимном не видел. Да, может, какие-то люди сидели, но все это индивидуально. Может, мы просто выдергиваем.

Возможно, в этой игре « » таких людей было чуть больше. Но тогда, когда я там играл, никаких проблем с этим не было», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Широков возмутился, что болельщики «Барыса» не встали во время гимна России. А откуда вообще пошла эта традиция?