Сергей Гимаев-младший: «Я играл в «Барысе» и не видел никаких проблем с гимном России. Может, какие-то люди сидели, но это индивидуально»

Теги Автомобилист Сергей Широков КХЛ Барыс Сергей Гимаев-младший Sports.ru - Казахстан Хоккей

Сергей Гимаев-младший высказался о том, что болельщики в Казахстане не встали со своих мест во время гимна России.

Напомним, что нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков заявил об этом в перерыве игры против «Барыса»: «С детства учат, что нужно вставать, когда играет гимн страны. Много людей сидели сегодня, когда играл российский гимн. Я думаю, это неприемлемо».

«Я играл три года в «Барысе» и никаких проблем с российским гимном не видел. Да, может, какие-то люди сидели, но все это индивидуально. Может, мы просто выдергиваем.

Возможно, в этой игре «Автомобилиста» таких людей было чуть больше. Но тогда, когда я там играл, никаких проблем с этим не было», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Широков возмутился, что болельщики «Барыса» не встали во время гимна России. А откуда вообще пошла эта традиция?

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1 комментарий

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Тёма Шатохин
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Был на нескольких матчах барыса в октябре, ноябре. Минимум 90% людей встают под гимн РФ. Все культурно и уважительно! Кто и зачем раскачивает эту тему в неготивном ключе вообще не понятно.
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