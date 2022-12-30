Каменев о настрое соперников на ЦСКА: «Сейчас мы в два раза больше раздражители. Из-за того, что чемпионы»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Владислав Каменев ТАСС Хоккей

Владислав Каменев считает, что ЦСКА стал главным раздражителем для всех команд Фонбет чемпионата КХЛ

Клуб выиграл Кубок Гагарина в 2022 году, обыграв в финале «Металлург» (4-3). 

«Жду повторения того же сценария, как и в прошлом году, то есть победы в последней игре сезона. Всегда сложно это сделать второй раз подряд.

На ЦСКА всегда настраиваются серьезно, а сейчас из-за того, что мы чемпионы, мы в два раза больше раздражители», – сказал форвард армейцев. 

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1 комментарий

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Александр Екимов
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Хочется сказать, что если вы чемпионы, тот игру должны показывать чемпионскую... Правда сейчас такого от вас не видно, но ПО уже недалеко, пора уже выходить на чемпионский уровень.
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