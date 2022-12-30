Каменев о настрое соперников на ЦСКА: «Сейчас мы в два раза больше раздражители. Из-за того, что чемпионы»

считает, что ЦСКА стал главным раздражителем для всех команд Фонбет чемпионата .

Клуб выиграл в 2022 году, обыграв в финале «Металлург» (4-3).

«Жду повторения того же сценария, как и в прошлом году, то есть победы в последней игре сезона. Всегда сложно это сделать второй раз подряд.

На ЦСКА всегда настраиваются серьезно, а сейчас из-за того, что мы чемпионы, мы в два раза больше раздражители», – сказал форвард армейцев.