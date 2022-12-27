Шестеркин – лучший голкипер НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Сорокин – 2-й

Россияне заняли первое и второе места в рейтинге лучших вратарей 2022 года в НХЛ.

Портал Daily Faceoff опубликовал соответствующий список, в котором вратарь « » попал на первую строчку, а голкипер « » Илья Сорокин – на вторую.

Рейтинг выглядит следующим образом:

5. Коннор Хеллибак (« »);

4. Юусе Сарос (« »);

3. Дарси Кюмпер (« » и « »);

2. Илья Сорокин (« »);

1. Игорь Шестеркин (« »).

Вратари, которые заслуживают упоминания: Андрей Василевский («Тампа»), Джейк Эттинджер («Даллас») и Линус Улльмарк (« »).