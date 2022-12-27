Шестеркин – лучший голкипер НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Сорокин – 2-й
Россияне заняли первое и второе места в рейтинге лучших вратарей 2022 года в НХЛ.
Портал Daily Faceoff опубликовал соответствующий список, в котором вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попал на первую строчку, а голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин – на вторую.
Рейтинг выглядит следующим образом:
5. Коннор Хеллибак («Виннипег»);
4. Юусе Сарос («Нэшвилл»);
3. Дарси Кюмпер («Колорадо» и «Вашингтон»);
2. Илья Сорокин («Айлендерс»);
1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).
Вратари, которые заслуживают упоминания: Андрей Василевский («Тампа»), Джейк Эттинджер («Даллас») и Линус Улльмарк («Бостон»).
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