Шестеркин – лучший голкипер НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Сорокин – 2-й

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Россияне заняли первое и второе места в рейтинге лучших вратарей 2022 года в НХЛ.

Портал Daily Faceoff опубликовал соответствующий список, в котором вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин попал на первую строчку, а голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин – на вторую.

Рейтинг выглядит следующим образом:

5. Коннор Хеллибак («Виннипег»);

4. Юусе Сарос («Нэшвилл»);

3. Дарси Кюмпер («Колорадо» и «Вашингтон»);

2. Илья Сорокин («Айлендерс»);

1. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

Вратари, которые заслуживают упоминания: Андрей Василевский («Тампа»), Джейк Эттинджер («Даллас») и Линус Улльмарк («Бостон»).

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7 комментариев

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Антон Никитин
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Поменял бы Кемпера на Эттинджера
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Orion_17
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что натворил Третьяк своей реформой
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corazón blanco
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У России действительно отличная вратарская хоккейная школа, отличные вратари поставлены на поток.
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Be1983kot18leta@gmail.com
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А Саррос что здесь забыл
🤣
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HockeyMan
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Ответ Гектор Печорин
Что с Василевским
А что с ним не так? Он заслуживает внимания, написано же
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Гектор Печорин
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Что с Василевским
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Костя Кот
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Класс
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